Fiat Grande Panda: in Sud America non cambierà solo il nome ma anche il motore

Fiat Grande Panda sarà un’auto globale che dunque non sarà venduta solo in Europa come l’attuale modello ma tale e quale arriverà anche in altre aree del mondo come ad esempio il Sud America che rimane un mercato fondamentale per la principale casa automobilistica italiana. A proposito di questo mercato, come vi abbiamo scritto in precedenza il suo arrivo non sarà immediato.

Non solo il nome: ecco quali motori adotterà in Sud America Fiat Grande Panda

Si dice infatti che in quel continente Fiat Grande Panda arriverà nella seconda metà del 2026. Quindi ci sarà ancora tempo prima di vedere il modello da quelle parti. Altra cosa che sappiamo da tempo è che in quei paesi l’auto avrà un nome diverso. Se inizialmente si pensava che la vettura si potesse chiamare nuova Fiat Uno, adesso sembra quasi certo che il suo nome sarà quello di nuova Fiat Argo. Nonostante un nome diverso l’auto sarà molto simile al modello europeo esteticamente parlando. Diciamo che le due auto saranno al 95% le stesse.

Tuttavia non ci sarà solo un cambio di nome per Fiat Grande Panda in Brasile e negli altri paesi del Sud America. A cambiare sarà anche il motore termico che non sarà il PureTech Hybrid da 1,2 litri e 100 CV come per la versione europea ma si tratterà dei motori GSE Hybrid da 1,0 L da 125 CV, nonché dai motori FireFly da 1,0 L e GSE Turbo da 1,3 L.

Questi propulsori sono molto popolari in Sud America venendo utilizzati per un grand numero di modelli non solo della casa torinese ma anche di altri brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Dunque saranno questi ad essere utilizzati per la nuova Fiat Argo. Ovviamente ci sarà spazio ma forse solo in un secondo momento anche per la versione completamente elettrica. In quel caso però il motore dovrebbe essere lo stesso.