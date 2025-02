Fiat Giga Panda: ecco quali sono i nomi più gettonati al momento

Il numero uno di Fiat Olivier Francois nei giorni scorsi nel corso di una intervista molto lunga dove ha detto tante cose interessanti ha escluso che il prossimo modello di Fiat si chiamerà Fiat Giga Panda o nuova Fiat Multipla. Parlando ai microfoni di El Espanyol, ha dichiarato: “Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva sul nome del prossimo modello. Al momento, il nome in codice è Giga Panda o Mega Panda, ma non sarà un Panda, bensì un animale di dimensioni più grandi”. Ha poi ribadito il concetto, aggiungendo: “Il nome ufficiale non è stato ancora scelto, ma possiamo dire con certezza che sarà ispirato a un animale”.

Ecco quali sono al momento i nomi in pole position per la futura Fiat Giga Panda

A questo punto, sorge spontanea la domanda su quale possa essere il nome scelto. Considerando che la nuova Fiat Giga Panda avrà dimensioni superiori rispetto alla Fiat Grande Panda, è logico supporre che il nome sarà quello di un animale più imponente rispetto al panda. Nei mesi scorsi, sono emerse diverse ipotesi, tra cui Grizzly e Gorilla. Il primo è un possente orso nordamericano, noto per la sua stazza imponente e la sua forza straordinaria. Il secondo, invece, rappresenta il primate più grande della sua famiglia, famoso per la sua potenza e presenza maestosa.

La nuova Fiat Giga Panda potrebbe semplicemente adottare il nome Orso, un’opzione che trasmetterebbe immediatamente un senso di forza, robustezza e affidabilità. Anche Leone sarebbe un nome intrigante, evocando maestosità, potenza e un’indole da leader, caratteristiche ideali per un’auto che vuole imporsi nel mercato.

Al contrario, nomi come Elefante, Giraffa o Ippopotamo risulterebbero meno adatti: sono animali iconici, ma le loro caratteristiche fisiche e il loro immaginario collettivo non si sposano facilmente con il mondo dell’automobile. Rinoceronte potrebbe essere una possibilità, ma il nome risulta piuttosto lungo e poco orecchiabile, rendendolo meno adatto a una vettura destinata a un pubblico internazionale.

Altri nomi plausibili per questo atteso modello di Fiat potrebbero includere Balena, che suggerisce imponenza, o Bufalo, che richiama resistenza e potenza. Tuttavia, tra tutte le opzioni finora considerate, il nome che sembra avere maggiore appeal è Grizzly, che unisce l’immagine di un animale potente e agile a un suono forte e immediato.