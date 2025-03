Nuova 500 ibrida potrebbe mettere il turbo alle vendite di Fiat con un prezzo che piacerà

Nuova 500 ibrida è probabilmente la prossima novità che sarà svelata dalla casa torinese in questo 2025. L’avvio della produzione presso lo stabilimento di Mirafiori è previsto per l’autunno e poco prima potrebbe avvenire la sua presentazione. Questa auto è considerata fondamentale non solo per le sorti della city car ma anche per la stessa Fiat. Infatti il suo successo potrebbe mettere le ali alla stessa casa italiana oltre a risolvere gran parte dei problemi in cui versa lo stabilimento di Mirafiori a causa del drastico calo della domanda per la Fiat 500e e anche per le auto di Maserati.

Ad ottobre con il via alla produzione della nuova 500 ibrida si aprirà una fase importante per Fiat

Non a caso la stessa Stellantis ha già fatto sapere che dalla nuova 500 ibrida si aspetta non meno di 100 mila unità prodotte ogni anno con la speranza che queste possano anche essere qualcosa in più. Ciò risolleverebbe le sorti di Mirafiori dato in declino negli ultimi anni anche se probabilmente da sola non basterebbe ad un rilancio completo della fabbrica che spera in altre future novità per poter ambire alla piena occupazione.

Della nuova 500 ibrida sappiamo già che esteticamente parlando sarà davvero molto simile se non del tutto identica alla Fiat 500e. Del resto la carrozzeria sarà la stessa e anche gli interni non varieranno più di tanto. Le principali differenze le troveremo sotto la carrozzeria e nella fattispecie nella presenza di un motore termico affiancato da un motore elettrico.

Il motore della nuova 500 ibrida sarà alimentato a benzina, ma con l’innovazione di un sistema ibrido a 48V, che garantirà un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e consumi contenuti, offrendo così un’esperienza di guida ottimale sia in termini di potenza che di efficienza. Questa versione sarà equipaggiata con il motore FireFly, una scelta già utilizzata su modelli come la Fiat Panda e, in passato, anche sulla Lancia Ypsilon e sulla Fiat 500 Hybrid, un propulsore molto affidabile e ampiamente testato.

Il motore 1.0 mild hybrid a sei valvole della nuova 500 sarà in grado di erogare 71 cavalli, con un incremento di un cavallo rispetto alla versione precedente, confermando così miglioramenti nelle performance. Prodotto dallo stabilimento Fiat di Termoli dal 2020, questo motore rispetterà la normativa Euro 6Ebis. Sarà abbinato a un cambio manuale a sei marce, ma non sarà disponibile una versione con cambio automatico come opzione di serie.

Infine per quanto riguarda il prezzo, non ci sono notizie certe ma si dice che l’obiettivo di Fiat si quello di mantenerlo sotto i 20 mila euro rendendolo assai competitivo. Dunque le possibilità di successo della nuova 500 ibrida sul mercarto sembrano elevate con Fiat che spera di conquistare preziose quote di mercato aumentando ulteriormente il suo vantaggio come marchio numero uno di Stellantis come numero di immatricolazioni a livello globale.