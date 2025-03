Fiat 500e a marzo 2025 in promozione al prezzo più basso di sempre

Fiat 500e non vive sicuramente uno dei momenti migliori della sua storia. Dopo un inizio promettente infatti le sue vendite sono andate a ridursi e la cosa ovviamente ha provocato non pochi problemi allo stabilimento Stellantis di Mirafiori dove viene prodotta. La fabbrica infatti ha dovuto ridurre di molto la produzione con la chiusura per un lungo periodo. Molto probabilmente anche per questo motivo a marzo 2025 Fiat ha deciso di mettere in promozione la vettura in Italia per tutto il mese ad un prezzo davvero interessante. Si tratta del prezzo più basso a cui la city car è stata mai proposta fino ad oggi.

A marzo 2025 interessante promozione per Fiat 500e proposta al prezzo di una Fiat Pandina

La Fiat 500e è ora disponibile a un prezzo mai visto prima, rendendo ancora più accessibile l’iconico Cinquino in versione 100% elettrica. Un’occasione imperdibile per chi desidera un’auto compatta, sostenibile e dal design intramontabile. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale Fiat, la city car a zero emissioni, che nel 2024 ha registrato un calo significativo nelle vendite, può essere acquistata al prezzo straordinario di 18.950 euro, esclusi eventuali oneri finanziari.

Questo importo è particolarmente sorprendente considerando che la Fiat 500e ha ora lo stesso prezzo della nuova Fiat Pandina, pur essendo un modello all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Inoltre, lo sconto supera i 10.000 euro rispetto al prezzo di listino originale, rendendo questa promozione una delle più allettanti per chi desidera entrare nel mondo della mobilità elettrica senza rinunciare allo stile e al fascino della storica 500.

Insomma per chi fosse interessato a Fiat 500e il mese di marzo 2025 potrebbe rappresentare davvero un’occasione ghiotta per mettersi al volante della vettura elettrica prima che i prezzi tornino a salire. ricordiamo che in futuro è previsto l’arrivo di una nuova versione di questa auto con un prezzo più basso grazie ad una nuova batteria ma ci vorrà ancora qualche anno. Invece da ottobre sempre a Mirafiori dovrebbe partire la produzione della nuova 500 ibrida, un modello che promette di far aumentare e non di poco la produzione della fabbrica di Stellantis.