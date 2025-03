Stellantis Mirafiori: la visita del Cardinale  Roberto Repole e del Presidente John Elkann

Oggi il Presidente di Stellantis, John Elkann, ha accompagnato il Cardinale Arcivescovo di Torino, Roberto Repole, in una visita approfondita dello storico complesso industriale di Mirafiori. L’itinerario ha incluso quattro tappe principali: le moderne linee di montaggio dedicate alla produzione della Fiat 500 elettrica, lo stabilimento specializzato nelle trasmissioni elettrificate (eDCT), il Battery Technology Center, fulcro dell’innovazione nel settore delle batterie, e i nuovi uffici dell’Hub per l’Enlarged Europe, recentemente inaugurati per coordinare le attività del gruppo nel continente.

All’evento hanno partecipato anche figure di spicco di Stellantis, tra cui Jean-Philippe Imparato, Responsabile Enlarged Europe, e diversi manager della divisione italiana dell’azienda. Tra loro, Antonella Bruno, Responsabile di Stellantis Italia, e Giuseppe Manca, a capo delle risorse umane.

Il Cardinale Roberto Repole è stato accompagnato dal Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Torino, Alessandro Svaluto Ferro. La visita ha rappresentato un’occasione di confronto tra il mondo industriale e quello ecclesiastico, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione per affrontare le sfide del settore automobilistico in un’epoca di transizione verso la mobilità sostenibile.

“Siamo lieti di accogliere oggi il Cardinale Repole presso il nostro stabilimento di Mirafiori e desideriamo esprimergli la nostra sincera gratitudine per l’attenzione che ha voluto riservare a questo sito produttivo, che rappresenta un pilastro fondamentale nei piani di sviluppo e innovazione di Stellantis. La sua visita è per noi un segnale importante, poiché rafforza ulteriormente il legame tra la nostra azienda e la comunità torinese, una città che con il suo impegno quotidiano e la sua storia industriale contribuisce in modo significativo alla crescita e al futuro dell’automobile italiana” ha dichiarato il Presidente John Elkann.

Il Cardinale Roberto Repole ha poi condiviso il suo pensiero sulla visita, affermando: “Ho avuto modo di visitare gli impianti di Mirafiori, un sito industriale di importanza strategica per Torino, con l’intento di sostenere e incoraggiare tutte le iniziative che possano favorire il suo rilancio, dopo anni segnati da difficoltà, incertezze e periodi di produzione discontinua. Ritengo che la nostra città, pur mantenendo viva la capacità di interrogarsi e di esprimere le proprie preoccupazioni in questo periodo di trasformazioni globali, debba guardare con fiducia agli sforzi messi in campo da Stellantis, che ha ribadito il proprio impegno a restare a Torino e a investire su Mirafiori.”

Il Cardinale ha poi aggiunto: “Ho sempre incoraggiato Stellantis a proseguire su questa strada con apertura al confronto e alla collaborazione con le diverse realtà sociali coinvolte. Oggi voglio sottolineare quanto apprezzi gli sforzi fatti per avviare un concreto rilancio: ho potuto constatare che lo stabilimento si sta preparando per le sfide future e ho incontrato lavoratori e dirigenti motivati e determinati a raggiungere questo obiettivo. Dietro a tutto questo ci sono migliaia di famiglie, ed è proprio il loro benessere e il loro futuro ciò che realmente conta. Ho fiducia che il lavoro svolto a Mirafiori, nonostante le complessità del mercato globale, continuerà a mettere al centro il valore delle persone e la crescita della nostra città.”

Mirafiori è un polo industriale di rilievo globale con 12.500 lavoratori, dedicato a progettazione, ingegneria, produzione ed economia circolare. Da novembre inizierà la produzione della Nuova Fiat 500 ibrida, che si affiancherà alla versione elettrica, mentre all’inizio del prossimo decennio arriverà una nuova generazione elettrica. Il plant per i cambi eDCT, inaugurato nel 2023, punta a produrre 600.000 unità annue. Il Battery Technology Center testa batterie e software per i futuri veicoli Stellantis. Il nuovo Stellantis Enlarged Europe Hub, inaugurato di recente, coordina le attività europee con 200 addetti, rafforzando Torino come centro strategico del gruppo.