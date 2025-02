Fiat Pandina: a gennaio in Italia oltre 13.300 immatricolazioni e quota di mercato al 10%

FIAT apre il 2025 con un impatto significativo, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato automobilistico italiano. Secondo l’analisi dei dati forniti da Dataforce, il marchio ha totalizzato oltre 15.800 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato pari all’11,8%. Questo straordinario risultato conferma la forte presenza di FIAT nel panorama automobilistico nazionale e il continuo apprezzamento da parte dei consumatori. Molto bene Fiat Pandina.

In Italia Fiat Pandina si conferma leader del mercato anche a gennaio

Uno dei fattori chiave di questo successo è il Piano Italia Fiat, un’iniziativa strategica che comprende una serie di azioni commerciali mirate, pensate per rendere le vetture FIAT sempre più accessibili a un vasto pubblico. Questo programma, perfettamente in linea con il DNA del marchio, punta a offrire soluzioni vantaggiose e competitive per gli automobilisti italiani, consolidando così il ruolo di FIAT come punto di riferimento per chi cerca qualità, innovazione e convenienza nel settore delle quattro ruote.

Gennaio ha segnato un risultato eccezionale per la Fiat Pandina, che ha totalizzato oltre 13.300 immatricolazioni, assicurandosi una quota di mercato pari al 10%. Questo straordinario traguardo le ha permesso di superare, da sola, tutti gli altri brand presenti sul mercato italiano, confermandosi come una delle vetture più amate dagli automobilisti.

Ancora più significativo è il dato relativo ai clienti privati: più di 9.550 persone hanno scelto la Fiat Pandina, stabilendo un vero e proprio record per un’auto venduta in Italia in un solo mese senza il supporto di incentivi statali. Questo risultato dimostra l’incredibile affetto che il pubblico continua a nutrire per questo modello, che da anni domina le classifiche di vendita.

Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, Fiat Pandina segna anche l’inizio di una nuova fase per FIAT, accompagnando il debutto della Grande Panda. Il marchio ha infatti appena aperto le ordinazioni del suo nuovo “family mover”, destinato a diventare protagonista della mobilità urbana sostenibile nei prossimi anni, affiancando la best seller italiana.

FIAT prosegue con determinazione il percorso tracciato dal piano strategico annunciato in occasione del suo 125° anniversario. Questo progetto ambizioso ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la posizione del marchio come leader indiscusso del mercato automobilistico italiano e di espandere la sua presenza in altri mercati internazionali. Nei prossimi anni, FIAT punterà su un completo rinnovamento della gamma, introducendo modelli sempre più innovativi, tecnologicamente avanzati e in linea con le esigenze della mobilità sostenibile.

Un esempio concreto di questa evoluzione è rappresentato dalla Pandina, la versione più tecnologica di sempre della Fiat Pandina. Grazie agli ultimi aggiornamenti, è dotata di un avanzato pacchetto di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) pensati per migliorare la sicurezza sia nei contesti urbani che nelle percorrenze extraurbane. Tra le principali innovazioni figurano la frenata autonoma d’emergenza, progettata per ridurre il rischio di tamponamenti nel traffico cittadino, l’avviso di superamento involontario della corsia e il rilevatore di stanchezza, che avverte il conducente quando rileva segnali di affaticamento.

A queste novità si aggiunge un moderno cruscotto digitale da 7 pollici, personalizzabile con tre diverse modalità grafiche, insieme a un volante dal design rinnovato, studiato per garantire un’esperienza di guida ancora più intuitiva e confortevole.

Oltre a Fiat Pandina anche la Fiat 600 continua a registrare ottimi risultati, con una crescita costante nelle vendite. Nel mese appena trascorso, sono state immatricolate circa 1.500 unità, un traguardo significativo che le consente di posizionarsi saldamente al 4° posto nel suo segmento di riferimento. Inoltre, grazie alla sua combinazione di design accattivante, tecnologia avanzata ed efficienza nei consumi, la Fiat 600 ha raggiunto il 6° posto nella classifica complessiva delle vetture ibride più vendute in Italia, confermando il suo ruolo di protagonista nel mercato dell’elettrificazione.

Un successo ancora più marcato è quello della Fiat Topolino, che si impone come leader assoluta nel segmento dei quadricicli elettrici. Con un totale di 498 unità vendute nel solo mese di gennaio, la piccola e iconica vettura urbana conquista il primo posto in questa categoria, raggiungendo una quota di mercato pari al 39%. Questo risultato testimonia l’interesse crescente degli automobilisti italiani per soluzioni di mobilità compatte, sostenibili e perfette per gli spostamenti cittadini.