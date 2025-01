Fiat 500 elettrica, i futuri miglioramenti e i progetti per la prossima generazione

Lanciata nel 2020, la Fiat 500 elettrica ha fatto moderatamente breccia nel cuore degli appassionati nonostante il suo fascino retrò, i consumi energetici ridotti e le dimensioni ideali per la vita in città. Troppi ostacoli l’hanno resa più un peso che una risorsa per Stellantis. Nel corso degli ultimi anni, però, il panorama competitivo si è evoluto, con nuovi modelli che offrono caratteristiche interessanti a prezzi molto più accessibili.

Ad esempio, la nuova Fiat Grande Panda si distingue per il suo design accattivante e un prezzo promozionale di 24.990 euro. Questa nuova arrivata, proposta anche con una potenza di 95 CV e un’autonomia di 190 km, offre fino a 380 litri di capacità nel bagagliaio. Sarebbe anche in arrivo una versione migliorata: un motore da 113 CV, 320 km di autonomia e una capienza al bagagliaio che raggiunge i 1.361 litri, rendendola un’opzione ancora più allettante. Poi c’è anche un’alternativa cittadina ed economica, la piccola Leapmotor T03, disponibile a meno di 20.000 euro, che rappresenta certamente un’opzione intrigante.

Nonostante il suo successo (solo) iniziale, la Fiat 500 elettrica sta affrontando da tempo un calo rovinoso nelle vendite. Dopo aver raggiunto il quarto posto nelle vendite di auto elettriche in Germania nel 2023, le stime per il 2024 prevedono meno di 20.000 unità vendute a livello globale, rispetto alle 44.000 del 2021 e alle 66.000 del 2022. Questo calo si riflette anche nella necessità di interrompere più volte la produzione nello stabilimento di Torino-Mirafiori.

Per rispondere alle sfide di mercato, Fiat ha deciso di aggiornare la 500 elettrica. Stellantis ha annunciato un’importante revisione della piattaforma, con batterie più efficienti per aumentare l’autonomia e ridurre i costi, oltre a nuovi motori di cui non è ancora chiaro se saranno da 135 o 156 CV.

Attualmente, la Fiat 500 elettrica utilizza una piattaforma con batterie disponibili da 21,3 e 37,3 kWh, che garantiscono un’autonomia massima di 321 km, e motori da 95 o 118 CV. Le batterie sono fornite da Samsung, mentre i motori provengono dallo specialista britannico GKN.

Nel prossimo futuro, la Fiat 500 potrebbe accogliere una variante mild hybrid con motore a tre cilindri da 1,0 litri, attesa per novembre 2025, con l’obiettivo di incrementare le vendite nel 2026. Per quanto riguarda il modello completamente elettrico, il successore, originariamente previsto per il 2027, potrebbe essere posticipato al 2030. La nuova generazione sarà basata sulla piattaforma STLA Small, destinata a sostenere diversi modelli del gruppo Stellantis, con batterie tra 37 e 82 kWh e sistemi di propulsione a partire da 95 CV.