Fiat Strada e VW Polo duellano per la leadership in Brasile a luglio

A poche ore dalla fine di luglio, è ancora difficile stabilire con certezza quale modello conquisterà il primo posto tra le auto più vendute del mese in Brasile. I dati ufficiali di Fenabrave mostrano una sfida serrata tra la Fiat Strada, con 11.626 unità immatricolate, e la Volkswagen Polo, che segue da vicino con 11.451. Entrambi i modelli hanno registrato oltre 500 nuove immatricolazioni solo nella giornata del 29, mantenendo la competizione aperta fino all’ultimo.

Fiat Strada: lotta all’ultima consegna in Brasile per la leadership del mercato

Anche per il terzo gradino del podio la gara è accesa: infatti la Fiat Argo conta 8.438 immatricolazioni, appena 184 in più rispetto alla Volkswagen T-Cross (8.254), attualmente il SUV/crossover più venduto. Degna di nota è anche la Hyundai Creta, che ha raggiunto quota 6.804 unità grazie a quasi 400 immatricolazioni in un solo giorno. Un risultato che la proietta verso una delle migliori prestazioni mensili dalla sua introduzione sul mercato. Dunque per Fiat le cose non vanno bene solo per Fiat Strada.

Solo sei unità separano infatti la Fiat Mobi (6.735) dalla Chevrolet Onix (6.729) al sesto posto. In un altro mese positivo, la Toyota Corolla Cross ha già immatricolato quasi 6.000 unità (5.961). Trainata dalle prime immatricolazioni della nuova generazione, la Nissan Kicks (5.667) si posiziona al nono posto – vale la pena notare che Fenabrave considera i numeri della versione Play nella contabilità.

La Fiat Fastback, con 5.348 unità, completa la top 10, anch’essa in rialzo. Recentemente ridisegnata, la Chevrolet Tracker (5.279), subito dietro la VW Saveiro (5.348), dimostra ancora forza per cercare un posto nella top ten fino al 31° posto. Hyundai HB20 (4.796) appare solo al 15° posto. Con un rialzo della versione One sotto i 200 mila R$, la GWM Haval H6 (2.806) è apparsa nella top 25. Fiat Strada dunque si conferma ancora una volta una delle vetture più amate in Brasile grazie ad un rapporto qualità prezzo interessante.