Alfa Romeo Giulia e Stelvio: a Torino i loro pneumatici fanno gola ai ladri

A Torino chi possiede Alfa Romeo Giulia e Stelvio deve fare molta attenzione. Secondo quanto riporta il sito TorinoOggi.it negli ultimi tempi si è registrata una vera e propria raffica di furti di pneumatici che interessa quasi solo le due famose auto della casa automobilistica del Biscione. Nel corso anche della stessa giornata sono moltissime le Giulia e Stelvio che vengono lasciate senza ruote appoggiate sui mattoni.

A Torino i ladri fanno man bassa di ruote di Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Secondo quanto riportato da Torinooggi, i furti non si sono limitati solo alla zona sud della città, ma si sono estesi anche tra piazza Chiaves e Po Antonelli. Questa preoccupante situazione è stata denunciata da Ernesto Ausilio, vicepresidente della Circoscrizione 7, che ha messo in evidenza come questi crimini colpiscano principalmente lavoratori e lavoratrici. Il problema si aggrava ulteriormente, poiché le vittime sono costrette a utilizzare i propri risparmi per riparare i danni alle auto, che, nella maggior parte dei casi, sono il mezzo di trasporto principale per recarsi al lavoro. Di conseguenza, il danno economico subito non solo riguarda la riparazione dei veicoli, ma anche l’impatto sulla quotidianità dei cittadini, che si trovano a dover affrontare una doppia difficoltà: la perdita economica e la difficoltà logistica nel continuare a lavorare senza il proprio mezzo di trasporto.

Ma perché gli pneumatici delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono così ambiti dai ladri? Torinooggi cerca di dare una risposta a questo fenomeno, spiegando che questi veicoli sono molto ricercati nel mercato dell’usato. Le gomme montate su queste vetture, come quelle da 18 pollici per la Stelvio e da 16 per la Giulia, sono di alta qualità e facilmente rivendibili, offrendo un buon guadagno. Per i criminali, quindi, rappresentano un’opportunità di profitto rapido, poiché sono molto richieste e possono essere vendute a un buon prezzo. I furti avvengono principalmente nelle zone periferiche, lontane da telecamere e da occhi curiosi, dove i ladri possono agire velocemente, smontando le gomme in pochi minuti e allontanandosi con il bottino. Una volta rubati, gli pneumatici vengono rivenduti nel mercato nero, sia nei mercatini dell’usato che attraverso canali non autorizzati, compresi i negozi online.