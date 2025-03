Alfa Romeo Stelvio: mentre attendiamo la nuova generazione il vecchio modello inizia a sparire dai concessionari

Alfa Romeo Stelvio presto avrà una nuova generazione. Il SUV di segmento D del Biscione dovrebbe essere presentato a giugno con le vendite che si potrebbero aprire in autunno. Nel frattempo l’attuale generazione inizia a diradare la sua presenza nelle concessionarie di mezzo mondo. Ad esempio negli USA già da tempo è stata ritirata dal mercato la versione Quadrifoglio che non è più acquistabile.

Alfa Romeo Stelvio: l’attuale generazione inizia a salutare i concessionari

Anche in Germania chi vuole acquistare l’attuale Alfa Romeo Stelvio farebbe bene a sbrigarsi. Infatti in quel paese è stata ufficialmente annunciata la fine della produzione della versione Quadrifoglio di Giulia e Stelvio, nonché dei modelli equipaggiati con motori da 2,0 litri a benzina. In particolare, la versione Giulia Quadrifoglio terminerà a partire da marzo 2025, seguita dalla Stelvio Quadrifoglio che vedrà la sua ultima produzione ad aprile dello stesso anno.

Inoltre, le varianti da 2.0 litri di entrambe le vetture saranno ritirate dal mercato a partire da maggio 2025. Questa decisione segna un importante cambiamento per il marchio, con l’intenzione di concentrarsi su nuovi sviluppi e tecnologie per i modelli futuri. Non si tratterà comunque di una grossa perdita per le vendite del Biscione.

Infatti al di là del fatto che la nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare, in questo inizio di 2025 le unità immatricolate dell’attuale SUV sono davvero poche. Basti pensare che Junior da sola ha venduto più di Stelvio, Giulia e Tonale messe insieme con il SUV di segmento D che in tutto ha immatricolato 549 unità in tutta Europa. Ovviamente la situazione dovrebbe cambiare radicalmente con l’avvento della nuova generazione che dovrebbe garantire alla casa milanese un gran numero di vendite già a partire dalla fine dell’anno o al massimo dal 2026 nel peggiore dei casi.