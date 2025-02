Nuova Alfa Romeo Giulia: sarà più compatta e meno massiccia rispetto alla nuova Stelvio

Nuova Alfa Romeo Giulia arriverà nel corso del 2026 circa un anno dopo la nuova Alfa Romeo Stelvio. Di questa vettura abbiamo saputo che subirà una vera e propria rivoluzione di design assomigliando maggiormente ad un crossover piuttosto che ad una berlina. Questo allo scopo di renderla più appetibile al livello globale dove ormai le classiche berline sedan non hanno quasi più mercato.

Dimensioni leggermente più compatte per la nuova Alfa Romeo Giulia rispetto a Stelvio

Si dice anche che dietro la decisione di trasformare la nuova Alfa Romeo Giulia in una berlina fastback a ruote alte vi sia anche l’esigenza di incorporazione del pacco batterie che sarebbe stata molto più difficoltosa in una vettura dalla silhouette di una berlina più tradizionale. Questo però non è stato confermato. Come vi abbiamo scritto in numerose altre occasioni la vettura in questione giunta alla sua seconda generazione sarà prodotta su piattaforma STLA Large sempre presso lo stabilimento di Cassino.

Questo dovrebbe provocare un aumento delle dimensioni di questa auto dato che la STLA Large è circa 10 cm più lunga rispetto all’attuale Giorgio. Tuttavia si dice anche che la nuova Alfa Romeo Giulia, forse per differenziarsi maggiormente dalla nuova Alfa Romeo Stelvio che invece sarà un vero e proprio SUV sarà comunque di dimensioni più compatte rispetto a Stelvio. La nuova Giulia sarà inoltre anche meno massiccia rispetto a Stelvio che metterà su qualche muscolo in più rispetto ad oggi.

Dunque ricapitolando dovrebbe essere più grande del modello attuale ma più piccola della nuova Stelvio. Ovviamente queste sono per il momento solo voci di corridoio da prendere con cautela. Si attendono conferme nel corso dei prossimi mesi. Sicuramente quando debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio a giugno inizieremo ad avere le idee più chiare.

Nuova Alfa Romeo Giulia tra le sue caratteristiche principali dovrebbe avere fari sottili, scudetto chiuso, targa centrale, e firma luminosa a V al posteriore. Nella sua gamma ci sarà spazio per numerosi motori elettrici e per almeno una versione termica, forse una con motore ibrido plug-in.