Citroën annuncia una nomina importante in Germania

Anna von Teuffel assumerà ora la direzione delle relazioni stampa e pubbliche di Citroën in Germania e entrerà così a far parte del team di comunicazione guidato da Sascha Wolfinger, che ha supportato il marchio ad interim negli ultimi mesi oltre al suo ruolo di Direttore PR e Comunicazione presso Stellantis Germania.

Citroën: in Germania Anna von Teuffel assumerà ora la direzione delle relazioni stampa e pubbliche

“Siamo lieti che Anna von Teuffel supporterà il nostro team in futuro per proseguire il riposizionamento di Citroën iniziato lo scorso anno”, afferma Thomas Goldboom, amministratore delegato di Citroën Deutschland GmbH. “Proprio in tempo per il lancio dei modelli di volume Citroën C4 e C3 Aircross e per l’imminente lancio della nuova Citroën C5 Aircross, possiamo completare il nostro ambizioso team con Anna.”

Anna von Teuffel ha conseguito una laurea in Comunicazione aziendale internazionale e Relazioni pubbliche e, nel corso della sua carriera, ha maturato una significativa esperienza nel settore. Più recentemente, ha ricoperto un ruolo importante nel dipartimento di Comunicazione di prodotto e stile di vita di Mazda Motor Europe, dove ha sviluppato competenze in vari ambiti legati alla comunicazione e alle strategie di marketing. Ora, von Teuffel è entusiasta di intraprendere una nuova avventura professionale in Citroën Germania. “Sono molto impaziente di affrontare questa nuova sfida, di collaborare in modo produttivo sia all’interno che all’esterno dell’azienda e di partecipare a numerosi progetti stimolanti”, ha dichiarato, mostrando il suo entusiasmo e la sua motivazione per il futuro.