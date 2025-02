Sulle nuove Citroën C4 e C4X il comfort è al centro

Le nuove Citroën C4 e C4X introducono cambiamenti significativi nelle linee, pur mantenendo intatti i punti di forza tipici del marchio e del modello; su tutti la disponibilità di comfort ad alti livelli, che rappresenta una prerogativa fondamentale di ogni modello a marchio Citroën. Con l’ultimo restyling delle Citroën C4 e C4X il costruttore risponde al meglio alle aspettative dei clienti di questo Segmento; cambia soprattutto il frontale per incorporare al meglio il nuovo logo e quindi la nuova identità stilistica del marchio.

È stato incrementato anche il comfort disponibile a bordo, grazie anche all’adozione di nuovi sedili Citroën Advanced Comfort® ridisegnati e alla disponibilità di un quadro strumenti digitale da 7 pollici che viene posto accanto allo schermo dell’infotainment da 10 pollici. Non manca poi la disponibilità di sospensioni migliorate e di una ventina di assistenti alla guida che migliorano le attività di guida.

Oggi le Citroën C4 e C4X sono disponibili nelle varianti elettriche da 100 e 115 kW di potenza, così come in quelle ibride Hybrid 100, solo per la C4, e Hybrid 136.

Le Citroën C4 e C4X introducono un’esperienza di guida dove il comfort è centrale

L’intera esperienza di guida delle nuove Citroën C4 e C4X mette al centro il benessere autentico degli occupanti. Spiccano sicuramente i sedili Advanced Comfort® ridisegnati per ottimizzare i valori di comodità disponibili a bordo; gli stessi sedili sono disponibili con un appagante effetto imbottito che invitano ad accomodarsi nel migliore dei modi per affrontare al meglio il proprio viaggio. L’intero comfort conferito dalle sedute è migliorato grazie all’adozione di una schiuma più spessa di 15 millimetri.

Allo stesso tempo è stato ottimizzato anche il comfort dinamico grazie all’utilizzo di una schiuma testurizzata e all’introduzione di uno strato ad alta densità posto nel cuore del sedile stesso, per garantire elevate dosi di comfort pure sulle lunghe percorrenze. Migliora pure il comfort posturale grazie alla disponibilità di un sostegno maggiore in virtù della possibilità di regolazione in altezza e lombare per il sedile del guidatore. In questo modo, in accordo con le sospensioni Advanced Comfort®, sulle nuove Citroën C4 e C4X si viaggia sempre sereni e rilassati; la tecnologia delle sospensioni adotta fine corsa idraulici progressivi che assorbono meglio ogni asperità offrendo quella sensazione tipica di un “tappeto volante”. Parliamo di un passo in avanti significativo rispetto ai sistemi sospensivi tradizionali, per un’esperienza di guida sempre fluida che semplifica la vita a bordo.

Ci sono 20 sistemi di assistenza alla guida

A bordo delle Citroën C4 e C4X sono disponibili ben 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida, in accordo con tecnologie automatizzate provenienti da sensori e telecamere. Migliora così la sicurezza stradale e la serenità durante la guida.

C’è il sistema Active Safety Brake che interviene quando viene rilevato un possibile rischio di collisione, frenando automaticamente nell’ottica di evitare un incidente. Non manca il Collision Risk Alert che agisce a velocità superiori ai 30 km/h e avverte il guidatore di un potenziale pericolo di collisione dandogli il tempo di agire rapidamente. L’Highway Driver Assist, che combina il Cruise Control adattivo e l’avviso di deviazioni dalla corsia, rappresenta un sistema di guida semi-autonoma di Livello 2; il Cruise Control adattivo, con sistema Stop & Go, regola la velocità sulla base di quella praticata dal veicolo che precede.

Migliora la percezione di tranquillità a bordo anche l’head-up display a colori che proietta i dati di guida direttamente nel campo visivo del guidatore, così come la camera di retromarcia con Top Rear Vision che segnala gli ostacoli presenti dietro con una vista a 180 gradi sul display dell’infotainment. L’infotainment delle Citroën C4 e C4X prevede anche un sistema di riconoscimento vocale naturale con assistente digitale che può essere attivato con il comando “Ciao Citroën” e che comprende le parole, rispondendo alle domande ed eseguendo i comandi vocali impartiti. Entrambe sono già disponibili nelle Citroën e possono essere scoperte durante il Porte Aperte di oggi, sabato 15, e domani, domenica 16 febbraio, in tutti gli showroom Citroën.