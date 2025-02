Citroën C3 Aircross: il SUV disponibile anche a 7 posti svelato nel dettaglio

La Nuova Citroën C3 Aircross è stata completamente reinventata, portando a prezzi competitivi e presentando la nuova identità del marchio Citroën. Disponibile nelle opzioni a cinque e sette posti, la Nuova C3 Aircross è un vero SUV che offre protezione, robustezza, facile accesso e un’impressionante selezione di funzionalità di sicurezza, insieme a uno stile deciso, muscoloso e moderno. I prezzi per la Nuova C3 Aircross partono da 19.090 euro. Gli ordini in Italia sono già aperti e le prime consegne avverranno nel corso della primavera.

Nuova Citroën C3 Aircross si svela alla stampa internazionale

La statura e le dimensioni della Nuova Citroën C3 Aircross sono cambiate insieme al suo nuovo posizionamento. Con una lunghezza di 4,39 metri, la versione a cinque posti offre il miglior spazio interno nella seconda fila del suo segmento. Con 460 litri, il volume del bagagliaio della Nuova C3 Aircross è il migliore della categoria, mentre il design verticale consente la versatilità per trasportare oggetti di grandi dimensioni. Con la seconda fila di sedili ripiegata, lo spazio aumenta a 1.600 litri e il pavimento del bagagliaio regolabile crea un’area di carico completamente piatta. Citroën offre anche le versioni benzina e ibrida della C3 Aircross con una nuovissima sette posti, una novità per il segmento. Spaziosa e ben equipaggiata, la Nuova C3 Aircross offre una guida quotidiana facile e confortevole, sia in città che in autostrada.

Citroën è impegnata nell’elettrificazione, con la nuova Citroën C3 Aircross disponibile con un propulsore elettrico. La nuova ë-C3 Aircross ha un motore da 83 kWh (113 CV) e una batteria da 44 kWh per un’autonomia di oltre 300 km , rendendola il veicolo perfetto per l’ambiente urbano e particolarmente adatta al pendolarismo quotidiano. Può ricaricarsi dal 20% all’80% in soli 26 minuti da un caricabatterie rapido CC da 100 kW. Una versione a autonomia estesa sarà disponibile più avanti nel 2025.

Oltre al motore elettrico da 83 kWh (113 CV), Citröen presenta anche la versione Hybrid 136 48V powertrain della Nuova C3 Aircross, che consente una guida 100% elettrica per quasi il 50% dell’uso urbano e la ricarica della batteria durante la decelerazione. Accanto ai powertrain elettrificati, la Nuova C3 Aircross è disponibile con un powertrain a benzina Turbo 100. Questo motore a 3 cilindri da 1,2 litri è abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei velocità.

La nuova Citroën C3 Aircross è disponibile in due livelli di allestimento, PLUS e MAX. Di serie, tutti i modelli sono eccezionalmente ben specificati, dotati di serie di cerchi in lega bicolore Aragonite da 17 pollici con taglio diamantato, un touchscreen da 10,25 pollici con Apple CarPlay™ e Android Auto, una telecamera per la retromarcia e il Visibility Pack, che include tergicristalli anteriori automatici con sensore pioggia, tergicristallo posteriore con modalità intermittente e luci “Welcome” e “Follow-Me-Home”.

All’interno, i modelli con allestimento PLUS presentano un cruscotto di nuova concezione, moderno e spazioso, con un head-up display e un volante compatto, insieme ai sedili Citroën Advanced Comfort® riprogettati per un supporto ottimale. Per la prima volta, sono presenti le sospensioni Citroën Advanced Comfort® con tamponi idraulici progressivi, che migliorano notevolmente il comfort di guida. Per una maggiore tranquillità, Citroën C3 Aircross e ë-C3 Aircross offrono tecnologie complete di assistenza alla guida, il sistema di infotainment di ultima generazione, nonché controlli audio, cruise control e limite di velocità integrati sul volante.

La nuova gamma di Citroën C3 Aircross si distingue per due configurazioni identiche nel design e nelle dimensioni: una versione a 5 posti disponibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, e una versione a 7 posti offerta con propulsori benzina e ibridi. La personalizzazione è garantita da una selezione di sei colori di carrozzeria – Pearl Black, Mercury Grey, Rosso Elixir, Blue Monte Carlo, Polar White e Montana Green – combinabili con un tetto in bianco o nero.

L’allestimento di base, You, offre una dotazione ricca sin dal primo livello. Di serie include le sospensioni Citroën Advanced Comfort®, sei airbag, climatizzatore manuale, Smartphone Station, frenata di emergenza attiva, avviso di uscita dalla corsia, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, fari a LED, luci diurne e cerchi da 16”.

L’allestimento Plus aggiunge interni Urban Bronze con rivestimenti in tessuto/TEP, climatizzatore automatico, cerchi da 17”, vetri posteriori oscurati, barre al tetto nere, touchscreen da 10,25” con Apple CarPlay e Android Auto, radio digitale DAB, sistema Citroën Connect Box, telecamera posteriore e sensori di parcheggio anteriori. La commutazione automatica degli abbaglianti sarà introdotta da settembre 2025.

Il top di gamma, Max, include cerchi in lega Aragonite Diamond Cut da 17”, luci posteriori a LED 3D, ricarica wireless per smartphone, sensori di parcheggio anteriori, rilevamento dell’angolo cieco e, per la versione a 7 posti, il motore Mild Hybrid 136 eDCT.