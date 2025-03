Nuova Alfa Romeo GTV: il suo arrivo è da escludere oppure c’è qualche possibilità?

Nuova Alfa Romeo GTV è il soprannome che abbiamo dato ad una futura ammiraglia del Biscione che al momento non sembra rientrare nei piani di Alfa Romeo. Questa ipotetica vettura, che nei giorni scorsi è stata sotto i riflettori grazie ad un render ben riuscito del designer automobilistico Alessandro Masera, negli anni scorsi sembrava essere una delle novità più probabili per la gamma del brand premium di Stellantis. Più volte si è accennato al possibile arrivo di una berlina più grande di Giulia nella gamma del Biscione, ma a quanto pare il nuovo CEO Santo Ficili per il momento sembra orientato ad altri tipi di auto.

In tanti farebbero carte false per una nuova Alfa Romeo GTV ma al momento non pare probabile

Al momento infatti sono sicuri i debutti della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025, della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026 e della cosiddetta Alfa Romeo E-Jet nel 2027. Questa auto riporterà il biscione nel segmento E ma non si tratterà di una berlina ma di una fastback dal design mai visto prima. Insomma non sarà lei la nuova Alfa Romeo GTV. Sebbene al momento pare assai difficile l’arrivo di una classica ammiraglia da qui al 2030, le cose potrebbero anche cambiare. Molto dipenderà da come andranno le vendite per le nuove vetture di Alfa Romeo nei prossimi anni e anche da come evolverà il mercato. Se ci sarà un ritorno verso altri tipi di carrozzerie oltre a SUV e crossover allora ipotizzare il futuro arrivo di un modello come quello immaginato in questo render da Alessandro Masera pare essere qualcosa di possibile.

Del resto Alfa Romeo ha di certo la tecnologia, la piattaforma e i motori per poter realizzare una nuova Alfa Romeo GTV o come si potrebbe chiamare la futura ammiraglia. Quello che manca al momento è la volontà di farla proprio per una questione legata a quelli che potrebbero essere i risultati considerato che l’auto andrebbe a collocarsi in un segmento di mercato ormai purtroppo sempre più di nicchia. Anche i clienti più facoltosi ormai vogliono solo SUV e crossover al massimo con una carrozzeria molto sportiva ma sempre a ruote alte. Del resto obiettivamente auto così piacciono a molti ma quante effettivamente se ne venderebbero? Dunque per auto filanti come questa non sembra esserci spazio anche se la rivoluzione elettrica paradossalmente potrebbe favorire il suo ritorno, considerato che l’aerodinamicità potrebbe diventare un valore sempre più importanti in futuro nel mondo dell’auto.