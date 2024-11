Alfa Romeo E-Jet: dimensioni vicine alla BMW X6?

Dopo il lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio e della nuova Alfa Romeo Giulia che avverranno rispettivamente nella primavera del 2025 e in quella del 2026, Alfa Romeo sta preparando l’introduzione di un innovativo Alfa Romeo E-SUV, un veicolo sportivo extralarge che amplierà ulteriormente la sua gamma, mirando a una clientela premium. Le informazioni ufficiali sul nuovo modello sono ancora scarse: il progetto non è stato completamente approvato, ma è già stato presentato. L’ex CEO Imparato ha definito il veicolo come Alfa Romeo E-Jet, un concept “estremo”, suggerendo che il design sarà fedele al carattere distintivo del marchio, ma con forme inedite e sorprendenti.

Alfa Romeo E-Jet: la BMW X6 nel mirino?

Con questo nuovo SUV elettrico, Alfa Romeo punta a entrare nel segmento dei grandi SUV premium, portando innovazione e stile unico nel mercato. La nuova Alfa Romeo E-Jet come dimensioni dovrebbe essere abbastanza vicino alla BMW X6, che supera i 4,9 metri di lunghezza, 2 di larghezza e 1,7 di altezza. Questo SUV sarà costruito sulla piattaforma STLA Large, la stessa destinata alla nuova Stelvio 2025. La piattaforma consente la creazione di modelli con lunghezze che vanno da 4,764 a 5,126 metri, larghezze da 1,897 a 2,030 metri, e un passo compreso tra 2,870 e 3,075 metri. Inoltre, il progetto trarrà ispirazione anche dalla Lamborghini Urus, promettendo un SUV Alfa Romeo estremamente sportivo e dalle caratteristiche distintive.

Alfa Romeo E-Jet potrebbe essere disponibile non solo in versione elettrica, ma anche con motori termici, in particolare quelli utilizzati da Stellantis nei mercati esteri, un settore strategico per il marchio. Il debutto del modello è previsto per il 2027, un anno dopo la nuova Giulia. Nello stesso anno, dovrebbe essere svelata anche la Nuova Alfa Romeo Tonale, che sarà prodotta a Melfi, continuando la tradizione di produzione in Italia.