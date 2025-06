Panda a Pandino 2025: raduno record con 1063 Fiat Panda

La Fiat Panda ha festeggiato i suoi 45 anni dimostrando di essere ancora amatissima. Dal 1980, anno in cui nacque dal genio di Giorgetto Giugiaro, è diventata un’icona popolare. A testimoniarlo, il raduno “Panda a Pandino” che dal 20 al 22 giugno 2025 ha richiamato oltre 1000 equipaggi da tutta Europa al castello Visconteo di Pandino. Presenti Panda di ogni epoca, modello e personalizzazione, in un clima di festa unica.

Raduno da Record con 1063 Fiat Panda che sono arrivate a Pandino da tutto il mondo

Il merito del successo dell’evento va a tutti i Pandisti, ma in particolare alla “Crew” dell’Associazione Panda a Pandino, attiva dal 2017. Il team, guidato da Alessandro Baiocchi, organizza con passione ogni dettaglio: permessi, logistica, sicurezza, tecnologia, rapporti istituzionali e con gli ospiti. L’edizione 2025 ha visto tre giorni intensi di festa, con street food, concerti, tour panoramico e show nel centro storico. Tra gli ospiti, l’influencer William Jonathan, volto social del raduno, che ha guidato una coreografia con oltre mille Panda, formando il numero 45 per celebrare l’anniversario. Presente anche la nuova Grande Panda elettrica.

Sono stati oltre 20 i riconoscimenti assegnati durante l’evento, tra cui quelli alla Fiat Panda meglio conservata, alla più elaborata 4×4, alla più malandata, alla più simpatica e persino alla più sbiadita. Un premio speciale, intitolato ad Antonio Narducci, ha celebrato la memoria del giovane pandista grazie al fratello Donato e al supporto della “Famiglia Social”.

Sui social, William Jonathan ha definito il raduno Panda e Pandino 2025 “una magia annuale”, un momento di gioia, abbracci e passione condivisa, reso possibile dall’impegno straordinario della Crew. Per organizzare il flusso di auto, ogni partecipante ha ricevuto un QR-Code che indicava l’area di parcheggio. L’intero ricavato, tolte le spese, verrà donato in beneficenza. L’appuntamento con il raduno di Fiat Panda è già fissato per il 2026.