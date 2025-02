Nuova Alfa Romeo Giulia: con il cambio di design salto di qualità in termini di vendite

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà la grande novità di Alfa Romeo per il 2026. Il suo arrivo dovrebbe avvenire circa un anno dopo quello della nuova Alfa Romeo Stelvio che a quanto pare sarà svelata la prossima estate. La seconda generazione della berlina di segmento D sarà prodotta sempre a Cassino come la prima generazione ma su piattaforma STLA Large. Questo significherà un aumento delle dimensioni nell’ordine dei 10 cm in lunghezza rispetto al modello attuale.

Con il nuovo stile il biscione spera che la nuova Alfa Romeo Giulia possa cambiare marcia e diventare un successo di vendite

Come vi abbiamo scritto in precedenti occasioni, la nuova Alfa Romeo Giulia subirà un cambiamento di design molto importante con una vera e propria trasformazione a livello di carrozzeria sicuramente superiore a quella che subirà il SUV Stelvio.

Infatti la vettura abbandonderà il suo attuale stile da berlina sedan per avvicinarsi al design di un crossover con coda tronca stile da fastback e ruote alte. Si tratterà insomma di una sorta di via di mezzo tra una berlina tradizionale e un crossover, un tipo di auto al momento estremamente popolare sul mercato come dimostrato dai dati di vendita di altri modelli che hanno subito la stessa trasformazione o che semplicente sono nati già con queste caratteristiche estetiche.

Questa mossa è stata fatta allo scopo di rendere la nuova Alfa Romeo Giulia una vettura maggiormente appetibile sul mercato a livello globale con le carte in regola per fare bene ovunque e permettere alla casa automobilistica milanese di sfondare in mercati importanti come ad esempio quello americano e non solo.

Ovviamente non sarà facile perchè la concorrenza è agguerrita ma Alfa Romeo pensa di avere le carte in regola per poter fare bene con i suoi futuri modelli a cominciare proprio dalla nuova Alfa Romeo Giulia che ovviamente subirà un bel cambiamento rispetto ad oggi non solo dal punto di vista estetico ma anche da quello della tecnologia, della qualità, dei materiali, ma tutto comunque senza intaccare più di tanto il piacere di guida, le prestazioni e tutte le altre caratteristiche che da sempre fanno parte del DNA di Alfa Romeo. Vedremo se davvero con questo modello che arriverà sul mercato sia in versione elettrica che termica, la casa milanese riuscirà finalmente a mantenere le attese.