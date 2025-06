Nuova Lancia Montecarlo: nuova ipotesi dal web per unire tradizione e innovazione

Nuova Lancia Montecarlo è un modello di cui si sta parlando molto in questi giorni a causa di alcuni render apparsi sul web che hanno ricevuto un grosso apprezzamento mettendo tanta nostalgia tra i fan del marchio che sperano un giorno di rivedere nella gamma della casa piemontese anche un modello di questo tipo oltre a quelli già annunciati.

Direttamente da Instagram nuova ipotesi di design per una nuova Lancia Montecarlo

A proposito della nuova Lancia Montecarlo, oggi vi mostriamo un altro render apparso sul web nelle scorse ore per opera dell’artista digitale Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che su Instagram ha pubblicato la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere lo stile di una futura Montecarlo qualora Lancia decidesse di arricchire la sua gamma con un modello simile. Come ha scritto lui stesso su Instagram l’autore di questo render ha cercato di ricreare in chiave super modera la gloriosa Lancia Montecarlo. Il design è un connubio di design tra le linee del passato e il design attuale del brand.

Anche in questo caso si tratta sicuramente di un’ipotesi molto suggestiva. Si spera naturalmente che in futuro Lancia possa decidere di riportare in vita una vettura con queste caratteristiche che sarebbe la classica ciliegina sulla torta di una gamma rinnovata che dopo la nuova Lancia Ypsilon nel 2024 e la nuova Lancia Gamma nel 2026 nel 2029 dovrebbe vedere il debutto anche di una nuova Lancia Delta. Questo sempre che le cose nel frattempo non cambino con l’avvento del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa che secondo alcune voci potrebbe cambiare le cose.