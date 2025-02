Nuova Alfa Romeo Stelvio: motori elettrici di nuova generazione e un PHEV con motore GME 2.0

Nuova Alfa Romeo Stelvio continua a far parlare di se. Come vi dicevamo ieri, è assai probabile che il debutto possa avvenire il 24 giugno 2025 anche se si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Alfa Romeo. Come dicevamo però è assai probabile che già prima di quella data possano trapelare le prime immagini senza veli del modello. Gli ordini si apriranno in autunno anche se qualcuno ipotizza addirittura uno slittamento al 2026 a causa dell’integrazione dei nuovi motori elettrici nel modello

Ecco cosa è emerso di recente a proposito dei motori della nuova Alfa Romeo Stelvio

Oggi però ci vogliamo soffermare sulla gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio. La nuova Stelvio sarà dotata di avanzati motori elettrici di ultima generazione, progettati per garantire prestazioni elevate e un’esperienza di guida entusiasmante. Come riporta l’insider Alessandro Masera, la produzione destinata al mercato nordamericano è già stata avviata presso lo stabilimento di Kokomo in Indiana, mentre quella per l’Europa prenderà il via il prossimo anno nello stabilimento ungherese di Szentgotthard.

Per quanto riguarda la versione ibrida, la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà disponibile con un’unica opzione di motorizzazione: un sistema plug-in hybrid (PHEV) che utilizzerà il motore GME 2.0, lo stesso montato sulla Giulia Veloce. Tuttavia, il debutto di questa variante è previsto non prima del 2027, lasciando il tempo per ulteriori sviluppi tecnologici e ottimizzazioni in termini di efficienza e prestazioni. Con queste innovazioni, il nuovo Stelvio punta a consolidare la sua posizione nel segmento premium, offrendo una gamma elettrificata che combina potenza, efficienza e il piacere di guida tipico del marchio.

Sempre Alessandro Masera ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo render che anticipa quello che per sommi capi potrebbe essere il design della nuova Alfa Romeo Stelvio. Ricordiamo che il SUV di seconda generazione sarà costruito su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento di Cassino. Vedremo quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.