Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco come sarebbe se fosse come nei brevetti

Nuova Alfa Romeo Stelvio nei mesi scorsi è stata anticipata da alcuni brevetti che hanno mostrato per sommi capi quelle che dovrebbero essere le linee di design della seconda generazione del SUV che come sappiamo è in ritardo e forse addirittura slitterà al 2027. Il render che vi mostriamo in questo articolo pubblicato dal sito Kolesa riprende fedelmente quanto mostrato da quei brevetti mostrando quello che potrebbe essere lo stile del futuro modello di Alfa Romeo che originariamente doveva essere svelato nel corso di questa estate ma che alla fine arriverà in ritardo. Questo a causa della decisione di inserire nella gamma del modello anche una serie di motori termici da affiancare agli elettrici.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto definitivo della nuova Alfa Romeo Stelvio se sarà fedele ai brevetti

Nuova Alfa Romeo Stelvio avrà un gruppo ottico anteriore a due livelli. La parte superiore ospiterà le luci diurne (e, molto probabilmente, gli indicatori di direzione) a forma di segmenti verticali. I gruppi ottici principali saranno invece integrati nel paraurti e abbinati visivamente a inserti decorativi neri. Le fiancate sono prive di stampe evidenti e, per la prima volta per il marchio, le maniglie saranno a scomparsa. Il tetto è nero e sui montanti posteriori saranno presenti inserti decorativi neri, separando visivamente la carrozzeria dal tetto. La parte posteriore del crossover sembra essere la più interessante: qui ci saranno luci spettacolari sotto forma di due strisce LED che si estendono per tutta la larghezza del posteriore e si collegano ai bordi, con lo spazio tra di esse anch’esso nero.

Ricordiamo infine che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta a Cassino in Italia su piattaforma STLA Large, avrà anche una versione Quadrifoglio molto potente che forse avrà motore termico. Tra questi propulsori forse anche un motore quattro cilindri ibrido plug-in.