Maxime Picat dice addio a Stellantis: sarà lui l’erede di de Meo alla Renault?

Dopo una lunga carriera di 27 anni all’interno del gruppo PSA e poi in Stellantis, Maxime Picat ha deciso di lasciare l’azienda. Entrato nel 1998 e laureato all’École des Mines di Parigi, Picat ha ricoperto diversi incarichi chiave fino a diventare una delle figure di riferimento più vicine a Carlos Tavares. Il suo nome è ora tra i principali papabili per la futura guida del gruppo Renault, insieme a Denis Le Vot. Tuttavia, la sua gestione, fondata su rigore e metodi operativi molto strutturati, ha suscitato critiche: in particolare, è stato accusato di aver contribuito a un progressivo distacco tra Stellantis e la rete di concessionari e fornitori.

Maxime Picat lascia Stellantis: potrebbe essere lui l’erede di Luca de Meo alla guida di Renault

Questo potrebbe rappresentare un punto critico per Renault, qualora decidesse di puntare su di lui per la carica di amministratore delegato. Picat non figura nella nuova squadra dirigenziale annunciata da Antonio Filosa, neo-CEO del gruppo Stellantis. Non essendo riuscito a succedere a Carlos Tavares come CEO, Maxime Picat si trovava in un vicolo cieco. Era stato scelto da Carlos Tavares per sostituirlo, ai tempi di PSA. Ma l’uomo era stato recentemente emarginato. E John Elkann non voleva che un ex dipendente di PSA diventasse il secondo CEO della casa automobilistica.

Inoltre, Maxime Picat non conosceva bene il mercato nordamericano, cruciale per il gruppo. Il presidente di Stellantis ha quindi scelto un italiano, con una carriera intera all’interno del gruppo Fiat (allora FCA). Questa partenza apre le porte a Maxime Picat per succedere a Luca De Meo, CEO di Renault, che lascerà il 15 luglio? Il suo nome viene spesso menzionato come prossimo responsabile operativo di Renault, insieme a Denis Le Vot, attuale direttore di Dacia e logistica del gruppo con il logo a forma di diamante.

Maxime Picat, ingegnere alsaziano laureato all’École des Mines di Parigi, ha intrapreso una lunga carriera nel settore automobilistico entrando in PSA nel 1998. Dopo esperienze in Francia e Cina, dove ha guidato la joint venture DPCA, è salito rapidamente ai vertici dell’azienda. Nel 2012 ha assunto la guida del marchio Peugeot, contribuendo al rilancio del gruppo con il successo del SUV 3008.

In seguito ha gestito l’integrazione di Opel, e con la nascita di Stellantis nel 2021 ha mantenuto ruoli chiave, fino a diventare responsabile acquisti e logistica. Figura rigorosa e metodica, ha incarnato pienamente il cosiddetto “metodo Tavares”, contribuendo a decisioni dure come la riduzione della rete di concessionari e politiche aggressive sui fornitori. Stimato per il suo pragmatismo, è anche criticato per la freddezza gestionale. Oggi, il suo addio a Stellantis coincide con un possibile futuro alla guida di Renault, in un momento delicato per l’intera industria automobilistica.