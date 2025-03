Nuova Jeep Renegade: prezzo di 20.000 euro per la versione termica e 25.000 l’elettrica?

Nuova Jeep Renegade è una di quelle auto che quasi certamente faranno parte ancora a lungo della gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. L’arrivo di una nuova generazione è previsto per il 2027 e ovviamente cresce l’attesa in tutto il mondo di sapere come sarà questo modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma di Jeep ancora per molto tempo.

La nuova Jeep Renegade avrà dimensioni maggiori rispetto all’attuale modello

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dai soliti bene informati, il prezzo della nuova Jeep Renegade si prevede possa partire da crica 20.000 euro per la versione termica e 25.000 euro per quella completamente elettrica. Questo modello subirà un aggiornamento radicale, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnologico. Si vocifera anche che la Jeep Renegade di nuova generazione avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale. Ciò avverrebbe con l’intento di rafforzare la sua presenza sul mercato e distinguerla maggiormente dalla più piccola Jeep Avenger.

Inoltre, si prevede un miglioramento delle caratteristiche off-road, un aspetto che ha sempre contraddistinto l’identità di Jeep e che continuerà a essere un punto di forza nel rinnovato design e nelle prestazioni del veicolo. Con queste modifiche, la nuova Renegade si posizionerà all’interno della gamma di Jeep tra la Avenger e la Compass.

Il design della nuova Jeep Renegade seguirà l’evoluzione stilistica già evidente nei modelli recenti del marchio, come la Jeep Avenger e la Wagoneer S, che hanno introdotto elementi distintivi e moderni. In linea con le ultime tendenze, la nuova Renegade manterrà una gamma motori diversificata, offrendo sia opzioni termiche che elettriche. Questo dovrebbe garantire una certa competitività sul mercato in termini di prezzo per entrambe le varianti. La scelta della piattaforma su cui sarà costruito il nuovo SUV è ancora oggetto di discussione.

Al momento per quanto riguarda la piattaforma, sono due le possibili opzioni: la STLA Small, utilizzata per modelli più compatti, oppure la piattaforma Smart car di Stellantis destinata anche a veicoli economici come la Fiat Grande Panda, l’Opel Frontera e la Citroen C3. Questa decisione avrà un impatto significativo non solo sugli aspetti tecnici e sulle caratteristiche del veicolo, ma influenzerà anche la localizzazione della produzione. Ovviamente anche il prezzo cambierà sulla base di quale architettura sarà utilizzata.

Nel primo caso i prezzi potrebbero essere più elevati mentre nel secondo potrebbero essere simili a quelli che vi abbiamo appena indicato. È possibile che l’assemblaggio del modello si sposti dall’Italia dove è stata prodotta la prima generazione alla Spagna, a seconda della piattaforma scelta, seguendo le logiche industriali legate alla nuova architettura e alla strategia produttiva globale del gruppo Stellantis.