Jeep Avenger vince il titolo Auto Lider 2025 nella categoria Urban Crossover e SUV

Jeep Avenger è il primo SUV Jeep completamente elettrico e rappresenta la vera espressione della filosofia del marchio. L’Avenger coniuga le caratteristiche chiave del DNA del marchio Jeep: capacità off-road, stile, funzionalità e tecnologia.

Jeep Avenger è stata nominata Auto Lider 2025 nella categoria Urban Crossover e SUV

Queste caratteristiche sono state apprezzate dai lettori del settimanale Motor e del sito web magazynauto.pl, che hanno votato per la 23a volta nell’edizione di quest’anno del referendum di Auto Lider, assegnando alla Jeep Avenger la vittoria e il titolo di Auto Lider 2025 nella categoria altamente competitiva Urban Crossover e SUV. Nel referendum, i lettori hanno votato per i loro preferiti in 16 categorie, per un totale di 365 modelli di auto tra cui scegliere.

Agile, reattiva e divertente da guidare, la Jeep Avenger è pensata per chi ha uno stile di vita attivo e cerca un modello dalle dimensioni compatte e dalla tecnologia all’avanguardia. Prodotta in Polonia, nello stabilimento Stellantis di Tychy, la Avenger continua a stabilire nuovi standard e a conquistare il riconoscimento dei clienti che hanno già ordinato 140.000 unità di questo nuovo modello dal suo debutto.

Le versioni elettrificate della Avenger includono varianti completamente elettriche e ibride, che rappresentano un significativo 50% delle vendite complessive del marchio. In Polonia nel 2024, l’Avenger è stato il modello della gamma del marchio Jeep più scelto dai clienti. In Italia, la Jeep Avenger consolida la sua posizione di B-SUV più venduto e di terzo modello più venduto in assoluto. È anche il quarto SUV elettrico del segmento B più venduto in Europa, con ottime vendite in Francia e nei Paesi Bassi.

Il successo della Jeep Avenger sarà presto rafforzato dall’introduzione negli showroom della nuova versione 4xe nel 2025. Ciò renderà la gamma una delle più complete, offrendo tre sistemi di trazione, due trasmissioni e due opzioni di guida, offrendo ai clienti una maggiore libertà di scelta. Le consegne della versione 4xe inizieranno ad aprile, a partire dall’esclusiva The North Face Edition, che sarà disponibile in un’edizione limitata di 4.806 unità.