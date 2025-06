Nuova Jeep Renegade: inedita ipotesi per la futura generazione del SUV

In attesa di avere notizie più sicure si susseguono sul web le ipotesi relative al design della nuova Jeep Renegade. L’ultima ipotesi che vi proponiamo in queste immagini arriva da Instagram, dove il creatore digitale e designer automobilistico Mirko del Prete, conosciuto anche come MDP Automotive, ha realizzato la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere il design della futura generazione del mitico SUV. Ricordiamo che questo veicolo con la sua prima generazione prodotta a Melfi è stato uno dei modelli più apprezzati dal pubblico in assoluto in Europa tra quelli proposti dalla casa americana.

Nuova ipotesi di stile dal web per la nuova Jeep Renegade

La nuova Jeep Renegade in questo render di Mirko del Prete viene immaginata con uno stile più in sintomia con i gusti europei ma rimanendo comunque fedele a quello che è lo stile tipico di Jeep. Ricordiamo che questo modello deve ancora essere confermato ufficialmente da Jeep. Questo nel senso che una sua erede ci sarà ma non si esclude per il momento possa avere un nome diverso anche se ora come ora l’ipotesi che continui a chiamarsi così sembra essere quella più probabile in assoluto.

La nuova Jeep Renegade in base a quello che si è saputo fino ad oggi dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small e arrivare sul mercato per la prima volta con una versione completamente elettrica. Questa ovviamente non sarà l’unica presente in quanto è prevista anche la presenza di varie motorizzazioni termiche. Le dimensioni della vettura saranno leggermente più grandi rispetto al modello attuale per distaccarsi maggiormente dalla Jeep Avenger nuova entry level della gamma Jeep. Le linee di design ovviamente avranno molti elementi in comune con quelli delle più recenti Jeep a cominciare proprio dalla Avenger e continuando con le recenti Compass e Cherokee.

La nuova Jeep Renegade si propone di rafforzare la sua presenza nel mercato e di competere con modelli come Dacia Duster, Citroën C3 Aircross e Volkswagen T-Cross. In questo modo la casa americana potrebbe conquistare nuove quote di mercato attirando un nuovo tipo di clientela fin qui distante dal brand. Unendo un design distintivo, tecnologia all’avanguardia e motorizzazioni elettrificate, questo SUV di futura generazione mira a conquistare una clientela sempre più esigente e orientata alla sostenibilità. Questa evoluzione non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche l’efficienza funzionale, con il nuovo modello che potrebbe garantire prestazioni di alto livello sia in ambiente urbano che su terreni difficili. Peccato solo che non dovrebbe più essere l’Italia ad ospitare la sua produzione a meno di un clamoroso spostamento a Pomigliano unico stabilimento italiano di Stellantis ad adottare in futuro la piattaforma STLA Small.