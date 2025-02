Jeep Wagoneer S: in arrivo una versione più economica

La Jeep Wagoneer S, il primo SUV elettrico a batteria di Jeep negli Stati Uniti, non è un veicolo economico. Al momento, i clienti possono acquistare solo l’allestimento Launch Edition, il cui prezzo supera i 70.000 dollari, sebbene alcuni concessionari offrano sconti fino a 13.000 dollari. Jeep ha già confermato che una nuova versione, presumibilmente più accessibile, sarà presto disponibile per chi non vuole spendere così tanto per una Jeep elettrica.

Jeep ha già confermato che una nuova versione più economica di Jeep Wagoneer S sarà presto svelata

In occasione del Chicago Auto Show 2025, Stellantis ha annunciato i piani per una nuova variante della Jeep Wagoneer S. Sebbene non sia stato specificato che si tratterà di un modello più economico, di solito le versioni Launch Edition sono dotate di tutte le funzionalità principali. Quindi, è probabile che la nuova versione avrà caratteristiche di serie ridotte e, forse, un motore meno potente.

A parte i test drive pubblici gratuiti e la prima uscita pubblica della Jeep Wagoneer S, Stellantis per il momento rimane timida sui dettagli della prossima variante. Sono passati solo pochi giorni da quando la Wagoneer S è stata messa in vendita, quindi questa sarà una buona esposizione per l’EV. Per quanto riguarda quest’ultimo, Jeep potrebbe spuntare opzioni di lusso, ma il motore elettrico e la configurazione della batteria dell’EV sono dove l’azienda può decidere di declassare per offrire una variante più conveniente.

Oltre all’annuncio di un nuovo allestimento per Jeep Wagoneer S, la presenza di Jeep al Chicago Auto Show include anche la sua esposizione Camp Jeep, che quest’anno celebra il suo 20° anniversario. Stellantis presenterà anche altri veicoli al salone, tra cui la Dodge Charger Daytona e il camion Ram 1500 Ramcharger extended-range, che l’azienda aveva precedentemente promesso di portare quest’anno sotto una nuova guida, insieme ad altri marchi.

Ricordiamo infine che il Chicago Auto Show 2025 si terrà da sabato 8 febbraio a lunedì 17 febbraio. La mostra si terrà al McCormick Place di Chicago, Illinois. Altri veicoli Stellantis saranno disponibili per un test drive gratuito per i partecipanti che possono presentare una patente di guida valida.