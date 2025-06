Jeep ha immatricolato oltre 10 mila SUV a maggio in Brasile

Maggio è stato un mese di grandi festeggiamenti, annunci e traguardi per Jeep in Brasile. Nel mese in cui ha celebrato i 10 anni di produzione dei suoi modelli nel Paese, un periodo in cui si è consolidata come protagonista nella transizione del mercato brasiliano verso i SUV, Jeep ha colto l’occasione per annunciare il quarto SUV che sarà prodotto e venduto nel Paese nel 2026: la Jeep Avenger. Il modello si unirà ai modelli di successo Renegade, Compass e Commander per garantire numerose avventure ai clienti brasiliani nei prossimi anni.

Jeep Compass chiude il mese tra i dieci modelli più venduti e guida i SUV di medie dimensioni

Oltre ad essere un mese di celebrazioni e annunci importanti, maggio è stato anche un mese di ottimi risultati di vendita. Jeep ha chiuso il mese con 10.539 unità vendute, con un aumento del 13% rispetto al mese precedente. Finora quest’anno, Jeep ha immatricolato 46.415 veicoli, con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

E la Compass ha nuovamente dominato il mercato dei SUV di medie dimensioni a maggio, con 5.689 immatricolazioni. Questo numero ha garantito al modello un posto tra le dieci auto più vendute sul mercato brasiliano a maggio. Un risultato solido per un modello che è un successo e un punto di riferimento in termini di tecnologia, sicurezza e capacità in Brasile. Finora, quest’anno, la Compass ha venduto 22.988 unità.

La Jeep Renegade è stata la grande protagonista di maggio, con una serie speciale commemorativa di 1.010 unità esclusive e numerate. Il modello ha venduto 3.645 unità nel mese, che si aggiungono alle 17.259 vendute nell’anno e a una quota del 7,1% nei segmenti B-SUV. E per completare il trio brasiliano di Jeep, la Commander ha venduto 1.200 unità a maggio e ha superato le 6.000 vendite da inizio anno, con 6.027 immatricolazioni.

“Un mese incredibile per Jeep! Celebriamo 10 anni di produzione nel Paese e il nostro ruolo di leader nel mercato brasiliano in questo periodo. Jeep ha rivoluzionato il mercato e i nostri modelli hanno sempre portato molta innovazione e tecnologia in questo mercato”, ha celebrato Hugo Domingues, vicepresidente Jeep per il Sud America. “Abbiamo chiuso il mese di maggio con una chiara visione del futuro del nostro marchio nel Paese. L’annuncio della Jeep Avenger come quarto modello prodotto in Brasile e di come si unirà a Renegade, Compass e Commander dimostra la direzione del marchio e l’importanza del mercato brasiliano per noi”, ha aggiunto il dirigente.