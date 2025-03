Nuova Fiat Punto: se ritornerà sarà così, il video

Nuova Fiat Punto al momento non è prevista ma nel corso di una recente intervista il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois non ha escluso a priori che in futuro un simile modello possa davvero tornare nella gamma della casa torinese ma solo a condizione che il mercato lo consenta. Ad ogni modo Francois ha detto chiaramente che in caso di ritorno immagina le vettura come una hatchback sportiva ed elegante capace di non far rimpiangere il mitico modello che ancora oggi rimane uno dei più amati specie in Italia.

In un video hanno provato ad immaginare come potrebbe essere una nuova Fiat Punto

Ovviamente queste parole hanno riacceso la speranza di molti che si augurano per davvero il ritorno di una nuova Fiat Punto. Ne sono la prova una serie di render apparsi sul web ad immaginare quale potrebbe essere lo stile di un simile modello. Qui ad esempio vi mostriamo una creazione digitale del canale di YouTube video di Gearhead Garage che ha voluto dare la sua personalissima ipotesi su quello che potrebbe essere lo stile di questo ipotetico futuro modello della casa torinese.

Una vettura del genere ovviamente sarebbe solo elettrica dato che comunque non arriverebbe prima del 2030 e nascerebbe su piattaforma STLA Small. Questo potrebbe consentire a Stellantis di produrla anche in Italia a Pomigliano che accoglierà auto su questa piattaforma. Ovviamente c’è anche chi spera in almeno una presenza nella gamma di motori del modello di una versione termica.

Come ha detto Francois di recente molto dipenderà da come andranno le cose per Fiat nei prossimi anni e da come evolverà il mercato. Se aumenterà la richiesta di berline compatte allora l’ipotesi di una nuova Fiat Punto potrebbe anche concretizzarsi come del resto sarebbe potuto accadere negli scorsi anni se le cose fossero andate in una certa maniera. Per il momento però Fiat ha fatto altre scelte dando la priorità ad una nuova famiglia di crossover con Fiat Grande Panda capostipite.