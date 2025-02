Fiat Grande Panda: ibrida full optional ha un prezzo davvero interessante

Lo scorso 11 luglio è stata svelata al mondo intero Fiat Grande Panda, un’auto fondamentale per il futuro del brand italiano di Stellantis. Lo scorso 28 gennaio dopo una lunga attesa si sono aperti finalmente gli ordini per acquistare il modello in Italia sia in versione ibrida che in quella elettrica. L’auto sembra aver accesso l’entusiasmo di molti e gli ordini sarebbero ormai vicini alle 30 mila unità.

Ecco quanto costa Fiat Grande Panda Hybrid full optional

Fiat Grande Panda è molto interessante sia in versione ibrida che parte da 18.900 euro essendo la entry level della gamma, sia in versione completamente elettrica che invece parte da 24.900 euro. Questo ovviamente al netto di incentivi o promozioni varie. Oggi però ci vogliamo soffermare sulla versione ibrida full optional, una versione completa che per le sue caratteristiche potrebbe interessare un gran numero di clienti.

Il sito Everyeye.it ha utilizzato il configuratore online per fare insieme quattro conti. Optando per Fiat Grande Panda con motore ibrido e scegliendo l’allestimento più completo, denominato “La Prima”, si parte da 22.900 euro. A questo prezzo hanno aggiunto alcuni optional per personalizzare ulteriormente la vettura tra cui ad esempio la verniciatura Rosso Passione, che comporta un costo aggiuntivo di 750 euro, i rivestimenti degli specchietti esterni in Blanc Banquise per 171 euro, la scritta “Panda” laterale applicata su entrambi i lati dell’auto per un ulteriore sovrapprezzo di 200 euro e lo adesivo con il logo Fiat in nero sul posteriore, il cui costo è di 51 euro.

A completare la configurazione, è stata inclusa un’estensione di garanzia per 4 anni fino a 80.000 km, oltre al piano di manutenzione Complete Care della durata di un anno o 30.000 km. Il prezzo finale della Fiat Grande Panda, dotata di tutti gli optional selezionati di 24.990 euro. Sicuramente un prezzo molto interessante.

A nostro giudizio, considerato che si tratta della versione più completa possibile di questa auto un prezzo sicuramente molto interessante. Allo stesso prezzo è possibile acquistare la versione elettrica ma nuda e cruda.