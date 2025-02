Abarth: a sorpresa 500e vende più di 595 e 695

Come sappiamo da un paio di anni a questa parte Abarth ha cambiato strategia in Europa. A differenza di quanto accade in Sud America, nel vecchio continente la casa automobilistica dello scorpione ha deciso di puntare solo ed esclusivamente su auto elettriche al 100 per cento. Ed ecco allora che è arrivata prima la 500e e poi la 600e.

A Gennaio 2025 Abarth 500e ha venduto più della 595 e della 695 messe insieme

Se in un primo momento Abarth 500e vendeva davvero poco rispetto alle Abarth 595 e 695, le cose sembrano essere cambiate in questo inizio di 2025. Infatti nel mese di gennaio del 2025, la 500e dello scorpione ha superato le vendite combinate delle 595 e 695, con un totale di 55 immatricolazioni, contro le 46 delle due versioni tradizionali. Questo dato segna un cambiamento significativo rispetto a gennaio 2024, quando la 500e aveva registrato solo 163 unità vendute, mentre le 595 e 695 avevano raggiunto un totale di 401.

L’andamento di gennaio 2025 ha visto una performance sorprendente per la 500e, che ha visto un incremento notevole nelle preferenze. Tuttavia, la 600e ha continuato a deludere, con solo una singola unità immatricolata in Europa, raggiungendo un totale di 102 vetture vendute nel mese di gennaio. Questo rappresenta una diminuzione significativa rispetto a gennaio 2024, quando la 600e aveva ottenuto ben 564 immatricolazioni, evidenziando una netta flessione nelle preferenze dei consumatori.

Ovviamente la situazione cambia completamente se si guarda al 2024 nel suo insieme. Lo scorso anno la 595 e la 695 hanno doppiato come numero di vendite la Abarth 500e. Le prime infatti hanno immatricolato ben 4.931 unità contro le 2.437 dell’elettrica. Tuttavia si registra comunque una crescita dell’elettrica rispetto a quanto registrato nel 2023. Quello che ci si chiede a questo punto è se nel 2025 avverrà il sorpasso. Nel frattempo ci si continua a chiedere quale sarà il prossimo modello. Qualcuno ipotizza una versione dello scorpione di Grande Panda altri invece pensano sia molto probabile una Panda Fastback.