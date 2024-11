Abarth 600e apre gli ordini nel Regno Unito

Nel Regno Unito sono aperti gli ordini per la nuova Abarth 600e, l’Abarth più potente di sempre, con 280 CV e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,85 secondi. Il modello è il risultato di un progetto congiunto tra gli ingegneri di Abarth e Stellantis Motorsport e stabilisce un nuovo standard per le hot hatch elettriche e per lo stile sportivo e l’elettrificazione delle auto urbane, grazie al suo atteggiamento racing. Arriverà negli showroom del Regno Unito a marzo 2025.

Abarth 600e è costruita sulla Perfo eCMP, una piattaforma BEV sportiva all’avanguardia, ed è progettata per offrire un’esperienza di guida e prestazioni straordinarie, insieme a potenza e un fascino disarmante. La sua personalità accattivante deriva da un esterno muscoloso e da un’ampia impronta, ruote espansive, spoiler posteriore aerodinamico e interni aggressivi e sportivi. Insieme agli esperti di corse Michelin, Sabelt, JTEKT e Alcon, Abarth ha studiato e testato le soluzioni più adatte per ottenere la combinazione perfetta per l’Abarth più potente di sempre.

Nel Regno Unito sono aperti gli ordini per la nuova Abarth 600e, l’Abarth più potente di sempre

Per il mercato britannico saranno disponibili due versioni dell’Abarth 600e: l’Abarth 600e e il modello Scorpionissima, che sarà prodotto in un’edizione limitata di sole 1.949 unità, in omaggio all’anno di fondazione di Abarth.

Al centro di Abarth 600e c’è il suo motore elettrico. La nuova edizione limitata Scorpionissima è dotata di un propulsore da 207 kW 280 CV, la potenza più alta mai raggiunta da una vettura Abarth. Il motore elettrico è stato testato sul banco prova Formula E con un vero simulatore di pista. Inoltre, la Scorpionissima con accelerazione da 0 a 62 mph in 5,85 secondi e la versione standard (che eroga 240 CV) con accelerazione da 0 a 62 mph in 6,24 secondi, sono veloci e reattive. Inoltre, per fornire maggiore potenza, Abarth 600e ha 345 Nm di coppia e può raggiungere una velocità massima limitata di 124 mph con un’autonomia della batteria fino a 207 miglia (ciclo combinato WLTP, a seconda degli pneumatici montati).

Entrambe le versioni sono dotate di tre modalità di guida. La modalità Turismo offre un’accelerazione fluida e 148 CV per Abarth 600e e 198 CV per la versione Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia e una velocità massima limitata a 93 mph.

Questa configurazione prevede anche una taratura sportiva del pedale dell’acceleratore e dello sterzo e una taratura ESP standard. Oltre a queste caratteristiche, la seconda modalità di guida, Scorpion Street, è dotata di 201 CV per la versione standard e 228 CV per Scorpionissima con 345 Nm di coppia e una velocità massima limitata a 112 mph; la terza modalità di guida, Scorpion Track, include una taratura aggressiva del pedale dell’acceleratore, sterzo sport+ e specifiche regolazioni ESP. La velocità massima in questa modalità è di 124 mph, con 345 Nm di coppia e una potenza maggiore di 280 CV per Abarth 600e Scorpionissima e 240 CV per la versione standard.

La Nuova Abarth 600e è stata sviluppata con una serie di esperti di motorsport. Abarth e Michelin hanno iniziato a collaborare all’inizio del progetto, nel 2021. Oltre alla sportività, è stata data attenzione alla sicurezza degli pneumatici, alla durata e alle prestazioni energetiche. Con una mescola di gomma ottimizzata e un’architettura dedicata, gli pneumatici MICHELIN Pilot Sport EV sono progettati per rispondere ai 280 CV forniti dall’Abarth 600e, offrendo al contempo un’aderenza eccellente in tutte le condizioni.

I freni sono stati progettati con Alcon e provengono dal mondo delle corse. Una superficie più grande, con pinza monoblocco a quattro pistoncini, garantisce resistenza al fading e ottimizza la dissipazione del calore. La velocità e le prestazioni di frenata della vettura delizieranno la comunità Abarth. Gli esperti del marchio dello Scorpione avevano come obiettivo maggiore potenza e stabilità in frenata e lo hanno raggiunto attraverso freni Alcon da 380 mm e pinze adattate per la vettura.

Un componente chiave dell’Abarth 600e è il differenziale autobloccante meccanico Torsen di JTEKT. La sua presenza offre una traiettoria migliore e migliora la maneggevolezza, la trazione in curva e la sicurezza in condizioni scivolose. Il differenziale autobloccante fornisce una coppia aggiuntiva sulla ruota esterna e la maneggevolezza dell’auto è migliorata dalla configurazione dell’effetto di bloccaggio, che è del 36% in accelerazione e del 34% in frenata.

Grazie alla loro conoscenza delle piste, gli esperti di corse di Abarth e Stellantis Motorsport hanno anche aumentato la rigidità delle sospensioni e rinforzato il telaio con una barra antirollio posteriore. Il sistema di raffreddamento dell’Abarth 600e con pompa del liquido di raffreddamento ad alta capacità spinge i limiti del derating della batteria e massimizza le prestazioni del veicolo. Una taratura specifica assicura un raffreddamento efficace anche nelle modalità sportive.

Lo spirito racing è ulteriormente espresso dallo stile e dalle caratteristiche tecniche dei sedili Sabelt, il cui design assicura elevati livelli di supporto. I sedili della Scorpionissima enfatizzano il supporto laterale e sono ottimizzati da quattro diverse schiume ad alta densità su ogni area del corpo. I sedili di questa versione hanno anche un look da pista per invogliare gli appassionati di motori con un’autentica sensazione di corsa.

Gli esterni di Abarth 600e si ispirano a due temi principali: il primo è il passato, interpretando il contrasto dato dal grande volume brutalmente squadrato del radiatore anteriore di Abarth 850 TC e conferendo un impatto sportivo ed emozionale; il secondo tema arricchisce la geometria squadrata con una grafica decisa, ispirata al mondo del gaming e del digitale, e includendo linee inclinate, incise sulle superfici che diventano una griglia nella presa d’aria. Questo approccio è ripreso sul paraurti posteriore.

Inoltre, Abarth si è concentrata in particolare su quattro elementi: paraurti anteriore e posteriore, spoiler e cerchi. Sul frontale, ingegneri e designer hanno allungato la silhouette, evidenziando il cosiddetto “shark nose”, migliorando le prestazioni aerodinamiche e, quindi, dotando il paraurti specifico di un volume caratteristico e includendo la scritta Abarth tridimensionale. L’aspetto anteriore è ulteriormente esaltato da un assetto ribassato e una carreggiata allargata, che conferisce 30 mm in più all’anteriore e 25 mm in più al posteriore. Lungi dall’essere puramente estetiche, le forme fortemente squadrate dello spoiler aerodinamico e dell’estrattore nel paraurti sono state studiate e testate in galleria del vento per migliorare le prestazioni.

I cerchi in lega diamantati da 20 pollici sono maestosi e presentano un look accattivante: i cerchi in lega a 5 razze sono progettati per recuperare la grafica stilizzata dello stinger dello scorpione e lasciano intravedere i freni e le pinze verniciate. Inoltre, il suo coprimozzo è ispirato ai mono bulloni e ha un moderno design sfaccettato. Anche lo scorpione elettrificato, che ha debuttato sulla Abarth 500e, fa parte di questo modello: oltre ai loghi sui parafanghi e al badge Abarth sul cofano, lo scorpione compare sulla linea centrale, inciso sulle superfici nere dei paraurti anteriore e posteriore e dello spoiler. Oltre alla Abarth 600e, la limited edition Scorpionissima presenterà il body kit nero lucido, l’adesivo laterale specifico e le pinze freno anteriori verniciate.

Definire l’aggressività del veicolo, le calotte degli specchietti e le maniglie nere contrastano con i colori dei due modelli: l’Abarth 600e sarà disponibile nei vivaci ed emozionanti colori Acid Green, Antidote White, Shock Orange e Venom Black; nel frattempo, l’edizione limitata Scorpionissima sarà disponibile in Acid Green e nell’esclusivo Hypnotic Purple (entrambe le vernici incluse nel prezzo OTR). I nomi dei colori dell’Abarth fanno riferimento alla puntura di uno Scorpione.

Gli esterni della Nuova Abarth 600e offrono solo un assaggio dell’attrattiva del nuovo modello elettrico, mentre gli interni completano il design ricercato dal team di progettazione Abarth. Il volante sportivo con inserti in pelle e Alcantara è elegante e massimizza la presa. Il tema degli interni crea un ambiente scuro, con montanti A, B e C neri, cielo dell’abitacolo, tettuccio e finiture. Tuttavia, le finiture scure sono ravvivate da dettagli colorati come le cuciture o lo Scorpione sul volante. L’unicità della Nuova Abarth 600e è ottenuta da scelte specifiche come sedili dedicati, pedali in alluminio, poggiapiedi e tappetini. Tuttavia, grazie ai vetri oscurati viene mantenuto uno spirito misterioso e oscuro.

L’aspetto degli interni è arricchito anche da ulteriori interessanti contenuti bonus come il batticalcagno Abarth, il display TFT a colori da 7 pollici con grafica specifica Abarth, la copertura del tunnel pad, disponibile solo sulla limited edition Scorpionissima, e la fascia plancia, verniciata in nero sulla Abarth 600e e in nero opaco con serigrafia nero lucido sulla Scorpionissima. Negli interni, i sedili delle due versioni Abarth 600e sono leggermente diversi, con due diverse configurazioni che riflettono lo spirito di ciascuna versione.

Rivestito con lo Scorpionflage, un motivo distintivo ed esclusivo creato con l’icona dello scorpione, il modello Scorpionissima presenta sedili Sabelt più aggressivi e racing in Alcantara con poggiatesta integrato, traforato per esprimere leggerezza e sportività; mentre i sedili Sabelt della Abarth 600e sono dotati di un poggiatesta integrato in tessuto con design a righe. Inoltre, la limited edition Scorpionissima presenta sedili riscaldati.

Per rendere la guida ancora più piacevole, l’Abarth 600e è dotata di una gamma di equipaggiamenti ADAS. Entrambe le versioni sono dotate di Adaptive Cruise Control e Electric Parking Brake. Inoltre, ogni viaggio a bordo dell’Abarth 600e è supportato dal suo safety pack, disponibile su entrambe le versioni. A partire da 6 airbag e un sistema di risposta alle emergenze E-call, la nuova Abarth offre ai conducenti il ​​sistema Drowsy Driver Detection e Autonomous Emergency Braking per un’esperienza di guida più sicura. Il pack è inoltre arricchito da un sistema Lane Departure Warning e da sedili ISOFIX per passeggeri anteriori e posteriori.

Inoltre, la versione Scorpionissima è dotata di Guida Assistita di Livello 2 che offre ulteriore assistenza con funzionalità e sistemi extra come il Lane Positioning & Traffic Jam Assist, sensori di parcheggio a 360° che si combinano con la telecamera posteriore per semplificare il parcheggio. La Scorpionissima offre anche Urban Blind Spot Monitor, specchietti ripiegabili elettricamente, riconoscimento della segnaletica stradale e Automatic High Beam. Abarth 600e Scorpionissima punta anche a semplificare la vita quotidiana con funzionalità come l’apertura del portellone posteriore senza mani, il Cargo Flex Kit e la ricarica wireless del cellulare. Ma le dotazioni tecnologiche non finiscono qui: Abarth 600e è dotata di porta USB tipo A+C, sensori di parcheggio posteriori, sensori di pioggia e crepuscolare, avviamento senza chiave e adattatore wireless CarPlay e Android Auto.

Per offrire la migliore esperienza di guida, Abarth 600e offre un sistema di Infotainment con una radio da 10,25 pollici con sei altoparlanti, mentre Scorpionissima presenta una radio da 10,25 pollici con Navigazione di serie. Su Abarth 600e, la guida è resa più piacevole grazie alla misurazione delle prestazioni fornita dal suo sistema di infotainment.