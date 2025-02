Abarth 500e vince il concorso “Best Cars”

Un’altra vittoria per Abarth nella votazione annuale “Best Cars”: la Abarth 500e a trazione elettrica è stata scelta come vincitrice nella categoria “Mini Cars” dai lettori della rivista specializzata “auto motor und sport”. Il primo modello elettrico del tradizionale marchio italiano ha prevalso con una quota di voti del 23,6 per cento rispetto ai modelli concorrenti nazionali e d’importazione con trazione elettrica o motori a combustione interna convenzionali.

“Il premio conferito all’Abarth 500e come una delle ‘Best Cars’ mi rende molto orgoglioso per diversi motivi. Da un lato, questo successo dimostra ancora una volta l’elevato prestigio di cui gode Abarth tra gli appassionati di auto tedeschi, che già in passato avevano scelto i modelli del nostro marchio come loro preferiti. “D’altro canto, la prima vittoria di una Abarth elettrica al concorso ‘Best Cars’ dimostra che il nostro marchio tradizionale è entrato nell’immaginario pubblico non solo per la sua competenza fondamentale nelle prestazioni, ma anche nel settore dell’elettromobilità”, ha commentato Andreas Mayer.

L’Abarth 500e è disponibile come berlina a tre porte e come decappottabile con tetto avvolgibile elettrico. A seconda della variante di carrozzeria, l’autonomia elettrica arriva fino a 265 chilometri (ciclo combinato secondo WLTP) o fino a 360 chilometri nel traffico urbano. L’Abarth 500e accelera da 0 a 100 km/h in circa sette secondi.

Ricordiamo che nella gamma della casa dello scorpione è presente anche Abarth 600e che offre valori ancora più impressionanti. La vettura sportiva compatta a trazione elettrica è disponibile in due versioni. L’Abarth 600e Turismo sviluppa 175 kW (240 CV) [consumo energetico 18,6 kWh/100 km; Autonomia 322 km (combinata); Emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*]. Il modello di punta è l’ Abarth 600e Scorpionissima, limitata a 1.949 unità [consumo energetico 18,7 kWh/100 km; Autonomia 321 km (combinata); Emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2 A*] . 207 kW (280 CV) consentono una velocità massima di 200 km/h. La vettura di serie più potente nella storia di Abarth accelera da ferma a 100 km/h in 5,85 secondi.

La rivista specializzata “auto motor und sport” ha già intervistato per la 49a volta i suoi lettori su quali fossero, secondo loro, le migliori auto sul mercato tedesco. Sono stati espressi più di 94.000 voti per un numero record di 462 candidati in 13 categorie di concorso. Nella categoria “Mini Cars”, quasi un quarto dei voti è andato all’Abarth 500e. La cerimonia di premiazione ufficiale del concorso “Best Cars” si svolge in una cornice molto speciale: l’anniversario del porto di Amburgo. I trofei saranno presentati nella sala dell’asta del pesce il 9 maggio 2025.