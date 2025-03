Arriva il Concorso di Amelia Island 2025: l’anno scorso una Ferrari 250 GTO fece furore

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con il Concorso di Amelia Island, la cui edizione 2025 andrà in scena dal 6 al 9 marzo. Lo scorso anno uno dei 2 Best in Show andò ad una magnifica Ferrari 250 GTO, simbolo assoluto della casa di Maranello. Ora si profila un nuovo rendez-vous della specie, con molte auto storiche e moderne della luminosa tradizione Made in Italy, chiamate a rappresentare al meglio il nostro Paese.

Ci aspettano quattro giorni di magia nel segno del lusso e dei gioielli a quattro ruote, con centinaia di modelli a definire il parterre, in un quadro ambientale mozzafiato, condito da diverse attività collaterali. Lo sfondo sarà rappresentato dal green del The Ritz-Carlton, dove l’evento prenderà forma in tutto il suo splendore, per celebrare al top il suo trentesimo anniversario. Un compleanno importante, da onorare con tutti i riguardi.

Qui l’eccellenza è un dovere istituzionale, perché stiamo parlando di uno degli appuntamenti più esclusivi e glamour su scala mondiale. Ad Amelia Island, in Florida, si terrà pure una vendita all’asta di due giorni, a cura di Broad Arrow Auctions, con un catalogo di 150 auto da collezione offerte alle tentazioni di acquisto dei potenziali shopper. Si spazia dai classici americani ed europei d’anteguerra fino alle moderne supercar, passando per i mezzi di epoca intermedia, legati da un solo criterio: l’eccellenza.

Il momento clou sarà, tuttavia, rappresentato dal Concorso d’Eleganza di domenica 9 marzo, con più di 275 veicoli di grande interesse storico a contendersi i premi, nelle oltre 35 categorie di analisi, sfilando davanti ai giurati presenti sul green di Amelia Island. Questi saranno costretti a una difficile selezione. Confesso che non vorrei essere nei loro panni: in casi del genere, infatti, ogni esemplare meriterebbe un riconoscimento. Particolarmente ardua, poi, la scelta delle vincitrici assolute.

Anche Alfa Romeo avrà un suo spazio, con un premio assegnato alla regina degli anni ’30, fra le auto a sua firma presenti a questo prestigioso evento della Florida. Come già riferito, lo scorso anno furono assegnati un paio di Best in Show: uno andò a una Ferrari 250 GTO del 1962, vincitrice del Concours de Sport; l’altro a una Delahaye 135MS Narval Cabriolet del 1947, prima al Concours d’Elegance. Due stelle assolute, che brillarono con le note del loro incredibile fascino sugli scenari costieri di Amelia Island.

Senza nulla togliere all’altra, il primato nel nostro cuore va alla leggendaria vettura del “cavallino rampante” che, oltretutto, è più in linea col target del nostro sito. L’esemplare vincente in Florida nel 2024 fu portato sul green del Golf Club del The Ritz-Carlton da David MacNeil. Magnifica la sua presenza scenica. Sublime la sua storia. Del resto, la Gran Turismo Omologata è un’auto che è la sintesi del mito Ferrari. Quindi il top assoluto.

