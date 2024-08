Ferrari 250 GTO: un restauro allo stato dell’arte | Video

Il video odierno, pubblicato sul canale YouTube di Tom Hartley Jnr Ltd, mostra il restauro e l’azione di una magnifica Ferrari 250 GTO. Questo esemplare è stato acquistato con una spesa milionaria nel 2021, per poi essere sottoposto a un ripristino di riferimento, che rappresenta lo stato dell’arte. Si tratta dell’auto con telaio GT 3589. Nel corso della sua carriera sportiva ha messo a segno diverse prestazioni brillanti, vincendo molte gare e scrivendo tanti record sul giro.

Da nuova aveva delle specifiche uniche, sia per quanto concerne il colore della carrozzeria che per quanto riguarda l’allestimento dell’abitacolo. La nobile storia si coniuga a un valore aggiunto di non poco conto: l’integrità iniziale, non avendo subito nessun incidente nel corso della sua vita. Questa Ferrari 250 GTO è inoltre una delle poche a vantare telaio, carrozzeria, motore e cambio originali. Pochissimi i proprietari avuti nel tempo.

In realtà, durante un restauro eseguito dal precedente proprietario, la carrozzeria originale era stata rimossa dal telaio, per evitare di danneggiarla nell’uso, ma ha accompagnato l’auto in un manichino custodito in garage. Dopo aver completato l’acquisto del pacchetto completo, l’attuale owner non ha esitato a riunire il telaio alla sua carrozzeria originale.

Screen shot da video Tom Hartley Jnr Ltd

I lavori sono stati eseguiti direttamente presso il reparto classiche della casa di Maranello, per una esecuzione allo stato dell’arte. Nel video viene illustrato il processo, in alcune sue fasi, con una narrazione del modello e con alcune riprese dinamiche, preziose per il sistema emotivo di ogni appassionato e, più in generale, di chiunque abbia la bellezza nel cuore. Il risultato è qualcosa di straordinario.

Protagonista, come dicevamo, è una Ferrari 250 GTO. Stiamo parlando della vettura più iconica del “cavallino rampante”, una sorta di ambasciatrice della sua essenza. Questa è l’auto definitiva, quella che l’Unesco dovrebbe tutelare per farla conoscere alle generazioni future, come espressione massima del genio creativo umano. Il suo debutto in società avvenne nel 1962. Ancora oggi è in cima ai sogni automobilistici di tutti.

I pochi esemplari prodotti e le quotazioni stratosferiche fanno del suo possesso un privilegio riservato a una ristretta cerchia di eletti. Beati loro. Sotto le incantevoli forme della carrozzeria della prima serie, nata in 32 esemplari, pulsa un motore V12 da 3 litri di cilindrata, disposto anteriormente, in posizione arretrata, che eroga una potenza massima nell’ordine dei 300 cavalli, per una punta velocistica di circa 290 km/h.

L’energia giunge al suolo col supporto di un cambio a 5 rapporti sincronizzati, accompagnata da melodie meccaniche uniche, ben godibili nel filmato. Ai quattro potenti dischi il compito di smorzare la corsa della Ferrari 250 GTO, che conquista pure con le note del suo equilibrio dinamico. A voi il video. Buona visione!