Alfa Romeo 8C 2300 Spider finalista al Peninsula Classics Best of the Best Award 2024

Alfa Romeo 8C 2300 Spider, carrozzata Figoni, è tra le nove finaliste del prestigioso Peninsula Classics Best of the Best Award 2024. Vincitrice del premio Best of Show al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, questa opera d’arte meccanica esemplifica l’eccellenza senza tempo dell’Alfa Romeo nel design e nell’ingegneria.

Istituito nel 2015 da Sir Michael Kadoorie e altri appassionati di auto, il premio Peninsula Classics Best of the Best riconosce ogni anno l’auto d’epoca più eccezionale del mondo. I finalisti vengono selezionati tra i vincitori dei più grandi concorsi di eleganza, come Pebble Beach, Chantilly Arts & Elegance o Amelia Island.

La cerimonia di premiazione si terrà il 3 febbraio 2025 al Peninsula Paris, in occasione del decimo anniversario di questo evento iconico. Il veicolo vincitore sarà poi esposto al salone Rétromobile di Parigi dal 5 al 9 febbraio 2025, consentendo agli appassionati di auto d’epoca di ammirare da vicino questo pezzo di storia.

Progettata negli anni ’30, l’Alfa Romeo 8C 2300 è un’auto sportiva rivoluzionaria che ha fatto la storia per prestazioni e design. Dotata di un motore 8 cilindri in linea sovralimentato, si distinse sui circuiti più prestigiosi, vincendo per quattro volte consecutive la 24 Ore di Le Mans tra il 1931 e il 1934. La versione Spider presentata oggi, vestita da Figoni, esalta queste caratteristiche con una carrozzeria elegante e aerodinamica, emblematica dell’epoca d’oro dell’automobile.

Fin dalla sua fondazione nel 1910, Alfa Romeo incarna lo spirito sportivo, l’innovazione e la raffinatezza italiana. Dai modelli leggendari come l’Alfa Romeo 8C e l’attuale Alfa Romeo 33 Stradale ai modelli di produzione Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, il marchio continua a sedurre con il suo stile unico e l’impegno per le prestazioni. Sul mercato francese, Alfa Romeo ha visto le sue immatricolazioni aumentare del 12% nel corso del 2024 grazie, in particolare, al successo di Junior.

La nomina dell’Alfa Romeo 8C 2300 Spider per il Peninsula Classics Best of the Best Award 2024 riafferma il ruolo centrale dell’Alfa Romeo nella storia automobilistica e sottolinea la sua influenza duratura sul design e sull’ingegneria.