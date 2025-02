Dodge Demon 170 vs Tesla Model S Plaid: drag race stellare fra pistoni ed elettroni | Video

Da un po’ di tempo non ci occupiamo di drag race. Oggi torniamo sul tema, per la qualità del confronto organizzato da quelli di DragTimes. Gli autori del noto canale YouTube hanno infatti messo una di fronte all’altra due tra le auto più incisive in termini di accelerazione con partenza da fermo: la Dodge Demon 170 e la Tesla Model S Plaid Track Pack.

Vederle competere sul quarto di miglio suscita curiosità, anche se non è certo questo il criterio migliore per valutare la qualità delle auto. Il ragionamento vale ancora di più per quelle ad alto indice prestazionale, dove l’analisi andrebbe fatta a più ampio raggio, dando il giusto risalto anche alla componente emotiva, essenziale quando l’obiettivo è quello di entrare davvero nel cuore della gente. Un fatto, quest’ultimo, che travalica le semplici discussioni da bar sul decimo di secondo in più o in meno nello scatto da 0 a 100 km/h e anche oltre.

Nel confronto odierno, il dominio sensoriale è senz’altro della Dodge Demon 170, più carnale, autentica e sonora. Basterà il suo corredo energetico endotermico ad avere la meglio sul vigore degli elettroni della Tesla Model S Plaid Track Pack? Sulla carta, potrebbe anche imporsi, regalando il primato alla tecnologia dei pistoni, nella sfida sul quarto di miglio con partenza da fermo, ma tutti sappiamo quanto la berlina di Elon Musk sia davvero dura da battere in confronti del genere, anche per auto meglio dotate nel rapporto peso/potenza.

Screen shot da video DragTimes

Chi prevarrà nel match multiplo di questa batteria di drag race sul nastro d’asfalto bagnato del Bradenton Motorsports Park? Ovviamente non vi anticipiamo nulla. Solo il video vi darà le risposte. In attesa della sua visione, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche principali delle due auto coinvolte. La Dodge Demon 170 gode della spinta di un motore V8 6.2 supercharged, che eroga 1025 cavalli di potenza massima, su un peso…sconosciuto.

La scheda tecnica parla della sua capacità di coprire i 400 metri in 8.91 secondi. Performance ottenibile solo gestendo al meglio le fasi d’avvio, con l’auto impennata e le ruote anteriori staccate dal suolo. Negli scenari reali non è facile ottenere la massima efficienza sul campo. Problema che si pone meno per la Tesla Model S Plaid Track Pack, pronta a scattare come una fionda in modo più naturale, grazie alle quattro ruote motrici. Qui la spinta fa capo a tre motori elettrici, che si combinano, per produrre 1020 CV di potenza massima, su un peso di 2.237 kg. Volete sapere come è andata a finire la drag race? Cliccate sul tasto play del video.