Ferrari SF90 Stradale vs Tesla Model S Plaid: chi vince la drag race?

Le moderne auto elettriche ormai hanno raggiunto dei livelli di prestazioni davvero notevoli e questo preoccupa molti proprietari di supercar con motori a combustione interna. Un esempio è la Tesla Model S Plaid, ossia l’attuale versione top di gamma della berlina 100% elettrica della casa automobilistica americana.

Abbiamo di fronte un veicolo estremamente veloce e neanche troppo costoso se lo mettiamo a confronto con supercar come quelle di Ferrari o Lamborghini che costano oltre 100.000 euro.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale: la prima supercar ibrida plug-in di Maranello gareggia contro una Tesla Model S Plaid

Quest’anno, la Model S Plaid è stata messa a confronto con diverse vetture in varie drag race, tra cui Lamborghini Aventador SVJ, Dodge Challenger SRT Demon, Porsche Taycan Turbo S e Rimac Nevera. L’ultima ad aver affrontato la berlina di Elon Musk è la Ferrari SF90 Stradale.

Almeno sulla carta, la prima supercar ibrida plug-in del cavallino rampante non ha alcuna possibilità di vincere contro la Model S Plaid. Sotto il cofano della SF90 Stradale è presente un motore V8 biturbo da 4 litri che sviluppa 780 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima. Accanto ci sono ben tre propulsori elettrici che combinati erogano 220 CV.

Due unità sono implementate sull’avantreno mentre la terza tra il propulsore endotermico e il cambio. In totale, la Ferrari SF90 Stradale riesce a sviluppare 1000 CV (in modalità Qualify). Il peso complessivo è pari a 1632 kg.

La Tesla Model S Plaid, invece, dispone di tre motori elettrici (configurazione tri-motor) che forniscono una potenza complessiva di 1020 CV e 1420 nm. Tuttavia, il peso è decisamente superiore a quello della supercar di Ferrari. Parliamo di 2192 kg. Questo potrebbe far pensare subito che la SF90 Stradale abbia qualche possibilità di battere la Tesla nel quarto di miglio.

Per la prima manche, la Model S Plaid ha anticipato la partenza e, anche se taglia per prima il traguardo, la Ferrari SF90 Stradale ottiene la prima vittoria. La stessa situazione si verifica nel secondo round. Alla terza manche, la ibrida plug-in è partita bene, portandosi al comando. Tuttavia, la vettura full electric riesce a superarla poco dopo, ottenendo la sua prima vittoria. Al quarto round, la Tesla Model S Plaid riesce ad avere il controllo fino all’inizio.

È possibile scoprire maggiori informazioni sulla drag race condivisa da DragTimes cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.