Maserati MC20 Cielo vs Chevrolet Corvette Z06: chi vince l’U-Drag Race?

Sfida muscolare fra la splendida Maserati MC20 Cielo e la Chevrolet Corvette C8 Z06, nella U-Drag Race organizzata da quelli di Edmunds Cars. Già conoscete il format di queste gare down-and-back, che comprendono, in un’unica tela espressiva, una prova d’accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo, una brusca frenata, una rapida inversione di marcia e un ritorno a tutto gas al punto di partenza.

Qui, a differenza di quanto accade nella classiche drag race, si possono valutare le auto in un quadro di più completo, che tira in ballo anche le doti di decelerazione e la maneggevolezza, intesa come capacità di curvare in fretta e con un buon grip. Così, pur se imperfetto, il giudizio si fa più assortito. Protagoniste del duello odierno, andato in scena su due match di U-Drag Race, sono la magnifica sportiva italiana e l’iconica coupé statunitense. Prima di guardare il video, facciamo un breve ripasso delle loro doti, partendo dalla vettura che ci sta più a cuore, se non altro per affinità geografica.

Screen shot da video YT Edmunds Cars

La Maserati MC20 Cielo, il cui stile è a dir poco stupendo, gode della spinta del motore Nettuno V6 biturbo da 3 litri di cilindrata. Questo cuore, disposto in posizione posteriore centrale, sviluppa 630 cavalli di potenza massima, a 7500 giri al minuto, con 730 Nm di coppia, fra 3000 e 5500 giri al minuto, su un peso di circa 1635 chilogrammi. Sulla carta, il modello del “tridente” brucia in 3 secondi netti il passaggio da 0 a 100 km/h, per spingersi con grinta fino ai 320 km/h di punta velocistica. L’energia propulsiva giunge al suolo con il supporto di una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti. La trazione è posteriore.

Anche la Chevrolet Corvette C8 Z06 scarica l’energia sulle ruote di coda, ampiamente dimensionate, giovandosi di un cambio automatico a doppia frizione a otto marce. Sulla coupé statunitense la spinta fa capo a un motore V8 aspirato da 5.5 litri di cilindrata, che eroga 670 cavalli di potenza massima a 8400 giri al minuto e 623 Nm di coppia a 6300 giri al minuto, su un peso di 1561 chilogrammi. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 2.6 secondi e in una punta velocistica di circa 325 km/h. Basteranno queste cifre a farle vincere la U-Drag Race, oppure l’auto del “tridente saprà tirare fuori qualche bella sorpresa dal cappello? Come al solito, non vi anticipiamo nulla, anche per non togliervi il piacere della sorpresa. Solo la visione del video, dall’inizio alla fine, vi darà le risposte cercate. Buon divertimento!