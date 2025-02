Opel Grandland con Intelli-Air: perfetta per chi soffre di allergie

La nuova Opel Grandland non è solo bella, è GRAND!” Il SUV top di gamma offre esattamente ciò che la campagna internazionale #GOGRAND promette. Ciò vale per le tecnologie all’avanguardia, così come per il comfort e la sicurezza. Ciò è particolarmente importante per chi soffre di allergie per gran parte dell’anno e soprattutto nei prossimi mesi: aria pulita all’interno in modo che gli occupanti possano respirare liberamente e avere sempre una visuale chiara senza lacrime agli occhi. Ciò è garantito dal sistema di qualità dell’aria Intelli-Air ‘Clean Cabin’ all’avanguardia, disponibile per la nuova Grandland.

Sistema di qualità dell’aria ad alta efficienza con ricambio automatico dell’aria per il nuovo Opel Grandland

La tecnologia ‘Clean Cabin’ offre numerosi benefici per la qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo, migliorando il benessere sia del conducente che dei passeggeri. Grazie ai suoi avanzati sistemi di filtraggio, aiuta a prevenire irritazioni come prurito agli occhi e al naso, particolarmente fastidiose per chi soffre di allergie, permettendo a tutti di respirare con maggiore libertà e comfort. Un ambiente più salubre all’interno del veicolo non solo rende il viaggio più piacevole, ma contribuisce anche alla sicurezza su strada: un’aria pulita riduce il rischio di distrazioni dovute a disagi respiratori o reazioni allergiche, garantendo così una guida più rilassata e concentrata.

Nella Opel Grandland vincitrice del premio “Golden Steering Wheel 2024” è disponibile come optional un sistema intelligente e particolarmente efficace per la qualità dell’aria chiamato Intelli-Air. Combina filtri dell’aria e del particolato altamente efficaci con un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria. Controlla costantemente lo stato dell’aria interna, avviando uno scambio automatico quando l’aria diventa stantia. La qualità dell’aria è controllata dalla posizione della bocchetta di ricircolo. Quando la qualità dell’aria esterna è scarsa, il sensore della qualità dell’aria dell’auto (AQS) chiude la bocchetta in modo che nessun inquinante possa entrare nell’abitacolo. Tuttavia, se l’aria interna è stantia o contaminata, ad esempio a causa del fumo o della polvere sugli abiti, la bocchetta si apre per fornire ai passeggeri aria più fresca.

Grazie a Intelli-Air, l’aria interna della nuova Grandland rimane il più pulita possibile. I passeggeri possono persino vederlo di persona: il sistema li informa sulla qualità dell’aria tramite il grande touchscreen a colori. Mostra un’emoji a forma di auto basata sull’indice internazionale AQI (Air Quality Index). Il colore dell’emoji cambia in base allo standard dell’aria nell’abitacolo. Lo standard dell’aria nell’abitacolo è monitorato da un sensore PM 2.5 in grado di rilevare particelle fino a 2,5 micrometri di dimensioni.

Intelli-Air garantisce buoni standard di qualità dell’aria nella Grandland in combinazione con i filtri antiparticolato e a carboni attivi originali Opel, disponibili anche in molti altri modelli Opel. Questi sono costituiti da due strati e possono quindi non solo tenere le particelle fuori dall’abitacolo, ma anche filtrare odori e gas come l’ozono. Meglio di tutto, il polline viene eliminato quasi al 100 percento.

La qualità dei filtri soddisfa gli standard più elevati. Il materiale del filtro è idrorepellente, il che impedisce che si congeli in inverno o che diventi sede di batteri. Nonostante le elevate prestazioni del filtro, è garantita una buona permeabilità all’aria. Il filtro dovrebbe essere cambiato una volta ogni 12 mesi per garantire aria interna pulita tutto l’anno. Un sistema di gestione del filtro informa il conducente quando è necessario sostituirlo.

Tutti possono fare la loro parte per proteggersi da un attacco di raffreddore da fieno mentre si è alla guida. Con un’elevata concentrazione di polline, dovresti guidare un’auto solo con i finestrini chiusi e lasciare che Intelli-Air e i filtri si occupino del resto. Questo è un vantaggio anche per la sicurezza stradale: se i conducenti devono starnutire più spesso, aumenta il rischio di incidenti. Nel traffico del centro, ad esempio, un’auto può percorrere 20 metri nel tempo che impiega per starnutire; a 100 km/h il conducente potrebbe non tenere gli occhi sulla strada per più di 50 metri. È meglio informarsi in anticipo sulle attuali previsioni del polline, ad esempio, dal servizio meteorologico locale.

Inoltre, gli automobilisti dovrebbero astenersi dall’assunzione di farmaci, perché i cosiddetti antistaminici possono causare sonnolenza. I vestiti dovrebbero essere tolti in bagno, non in camera da letto, e i capelli lavati la sera in modo che il polline non finisca sul cuscino. Un risciacquo con cloruro di sodio al mattino e alla sera calma un naso irritato e un panno umido sugli occhi lenisce il prurito. Inoltre, la protezione dal polline e le griglie per la polvere sottile sulle finestre offrono una barriera aggiuntiva e aiutano a mantenere pulita l’aria interna.