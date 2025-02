Nuova Opel Grandland Plug-in Hybrid è campione di lunga distanza

La nuova Opel Grandland colpisce per il suo stile accattivante, le tecnologie rivoluzionarie, le soluzioni intelligenti, l’abbondanza di spazio e la gamma di trasmissioni completamente elettrificate. Il vincitore del “Golden Steering Wheel 2024” è disponibile come Grandland Electric completamente elettrica, Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt e la potente Grandland Plug-in Hybrid. Il team attorno all’ingegnere capo della Grandland Dirk Kaminski ha ora messo alla prova l’intelligente concetto di trazione ibrida plug-in, con risultati sorprendenti che impressioneranno i conducenti di auto aziendali e di lunghe distanze.

Nuova Opel Grandland Plug-in Hybrid: il nuovo SUV top di gamma percorre 1.115 chilometri

“I valori WLTP sono chiari: secondo il ciclo di prova ufficiale, la nostra nuova Grandland Plug-in Hybrid offre un’autonomia combinata fino a 897 chilometri, di cui fino a 87 chilometri sono puramente elettrici”, ha affermato Dirk Kaminski. “Ma abbiamo pensato: vediamo cosa può davvero fare l’auto. Il nostro nuovo SUV di alta gamma supererà sicuramente il traguardo dei 1.000 chilometri con un pieno di carburante e una carica completa. Dopotutto, la Grandland è “made in Germany” fino in fondo e esce dalla catena di montaggio nell’ultramoderna fabbrica di Eisenach. Quindi l’abbiamo messa alla prova, in condizioni peggiori rispetto al ciclo di prova ufficiale”.

Mentre i valori WLTP sono determinati a temperature di circa 23 gradi Celsius, la nuova Grandland Plug-in Hybrid è partita in una ventosa e piovosa mattina di gennaio a una fresca temperatura di 11 gradi Celsius. E, come si addice alla stagione, con pneumatici invernali da 19 pollici anziché estivi con minore resistenza al rotolamento e nell’allestimento GS completamente equipaggiato. L’unico requisito era: “Il SUV ha il serbatoio pieno e la batteria da 17,9 kWh è completamente carica. Ora guidiamo finché il serbatoio del carburante e la batteria non sono vuoti”.

L’ibrido plug-in ha completato i tipici percorsi pendolari dall’area Reno-Meno intorno a Rüsselsheim e Francoforte all’area Reno-Neckar e ritorno. I percorsi includevano tratti autostradali con traffico scorrevole, con traffico stop-and-go e traffico nelle ore di punta, nonché strade di campagna e traffico cittadino, comprese le fermate ai semafori: un test reale che riflette le vere esigenze quotidiane di molti conducenti di auto aziendali.

Il risultato o la distanza che la Grandland Plug-in Hybrid, che eroga 143 kW (195 CV) di potenza di sistema e 350 Newton metri di coppia massima, ha raggiunto con un solo rifornimento di carburante e una carica della batteria, ha superato le aspettative del team Opel: a una velocità media di 80 km/h e un consumo medio complessivo altamente efficiente di 4,6 litri di carburante ogni 100 chilometri, il SUV ha percorso un totale di 1.115 chilometri in quattro tappe (interrotte da pause per soddisfare i requisiti di legge per rispettare i tempi di guida). Di questi, l’ibrido plug-in ha percorso poco più di un terzo della distanza totale, o più precisamente 380 chilometri, in modalità puramente elettrica a batteria e quindi senza emissioni locali.

“Il fatto che la Grandland raggiunga valori così eccezionali in queste circostanze (alla fine del test le temperature erano scese a soli 4 gradi Celsius) ha confermato ancora una volta che abbiamo creato un’auto rivoluzionaria sotto ogni aspetto con un concetto di guida completamente adatto all’uso quotidiano. Il motore a combustione altamente efficiente e il motore elettrico lavorano in perfetta armonia”, ha affermato Kaminski. “Non solo: ogni volta che si decelera, il gruppo propulsore passa al funzionamento elettrico. Ciò è possibile perché l’energia recuperata viene utilizzata per alimentare elettricamente l’auto, il che significa che è possibile percorrere lunghe distanze a velocità basse e medie senza emissioni locali”.

La nuova Opel Grandland Plug-in Hybrid brilla quindi come la scelta ideale per i tragitti pendolari completamente elettrici, nonché per i conducenti di auto aziendali e per il tempo libero che percorrono lunghe distanze e vogliono essere particolarmente efficienti in termini di risorse e lasciarsi alle spalle l’ansia da autonomia. Non solo l’uso di materiali riciclati e l’assenza di cromature mostrano cosa intende Opel con “Greenovation” e sostenibilità nel nuovo SUV di alta gamma. Ciò è dimostrato in modo impressionante anche dai risultati del test.

Numerose altre qualità della nuovissima Grandland rendono i viaggi di lavoro quotidiani e i lunghi viaggi ancora più piacevoli: i sedili ergonomici certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV (AGR) assicurano un piacere di guida rilassato. La funzione ergonomica brevettata Intelli-Seat è di serie su tutti i sedili anteriori. E con tecnologie come la luce antiriflesso Intelli-Lux HD, l’head-up display Intelli-HUD o il Pixel Box illuminato e traslucido, i conducenti della Grandland sono perfettamente equipaggiati.