“#GOGRAND”: svelata la campagna di lancio della nuova Opel Grandland

“La nuova Opel Grandland non è solo bello: è GRAND!” La prima frase dello spot televisivo della campagna di lancio del nuovo Grandland lo rende inequivocabilmente chiaro: ecco un SUV di punta che stabilisce con coraggio e chiarezza nuovi standard e li elettrizza. La campagna internazionale 360 grad(n)d inizia oggi in Germania e motiva le persone a fare come il neo incoronato detentore del titolo “Volante d’Oro 2024” Opel Grandland: non accontentarsi di qualcosa di “buono”, ma di qualcosa di reale Volere in grande cose. Il motto della campagna innovativa, sviluppata in collaborazione con l’agenzia creativa Jung von Matt Havel, riassume in modo sintetico questa affermazione: “#GO GRAND ”.

In collaborazione con l’agenzia creativa Jung von Matt Havel, la campagna di lancio della nuova Opel Grandland

“La nostra nuova Opel Grandland dà vita all’essenza tedesca dell’energia del nostro marchio, in ogni dettaglio. La nuova Opel Grandland è molto spaziosa, ricca di tecnologie all’avanguardia come i fari Intelli-Lux HD e colpisce per il suo design forte e moderno, ora con il logo Opel illuminato sulla parte anteriore e posteriore. Grandland è disponibile in versione ibrida, ibrida plug-in o elettrica, con un’autonomia di prima classe. Quindi è Fantastico in ogni modo! La nuova campagna “#GO GRAND ” esprime questo sentimento, con un messaggio chiaro e un pizzico di umorismo. Questo è esattamente ciò che Opel è”, afferma Rebecca Reinermann, direttrice marketing di Opel.



Daniel Schweinzer, amministratore delegato di Jung von Matt HAVEL, aggiunge: “Con questa campagna, Opel e Jung von Matt HAVEL dimostrano che i veicoli di punta possono essere comunicati in modo intelligente e ironico, senza perdere nemmeno un po’ di esclusività. Come per la fortunata campagna “Yes of Corsa”, il nome e il prodotto sono costantemente al centro dell’attenzione, questa volta sotto il potente motto “#GO GRAND”.

La campagna internazionale, attualmente in corso, sarà diffusa su tutti i canali: dalla TV e radio tradizionali agli spot cinematografici, dai video online e sui social media fino alla pubblicità su carta stampata e all’out of home (digitale). Con lo slogan “#GO GRAND” e gli argomenti appropriati, la campagna raggiunge il pubblico ovunque vada. L’effetto wow è assicurato. Esempio di spot televisivo: “Il logo è elettrico.” – “GRAND!” “Questi sedili massaggianti…” – “GRAND!” “Una gamma di prima classe…” – “GRAND!” “E 50.000 LED intelligenti”. !” Lo straordinario spot pubblicitario – e quindi risveglia ulteriormente il desiderio per la nuova Grandland, che sarà presto disponibile presso i rivenditori.

In questo modo, la campagna non convenzionale si concentra su tutte le caratteristiche e le qualità importanti che portano la nuova Opel Grandland, elettrificata in ogni versione, a un livello superiore. È la prima Opel con un nuovo Vizor 3D, un fulmine Opel illuminato nella parte anteriore e la scritta OPEL costantemente illuminata nella parte posteriore. Offre tecnologie innovative come l’innovativa luce Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi LED.

Ed è il primo modello Opel a basarsi sulla piattaforma STLA Medium, che è stata ottimizzata per i veicoli elettrici e presto consentirà un’autonomia fino a circa 700 chilometri (WLTP ) senza emissioni locali con una batteria da 97 kWh. Questo e molto altro porta solo ad una conclusione: “Beh, non è semplicemente bello?” “No, è… Fantastico!” E i clienti potranno verificarlo di persona in pochi giorni presso il loro partner Opel.