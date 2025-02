Jeep: la sua gamma è l’ideale per affrontare l’inverno

Dal 1945, possedere una Jeep è la migliore garanzia per affrontare neve e ghiaccio in tutta tranquillità, con un comfort e uno spazio interno che sono un punto di riferimento nell’universo SUV. A bordo della gamma Jeep è possibile contare sulle cinque modalità del sistema di controllo intelligente della trazione Selec-Terrain, con l’esclusiva modalità Snow/Mud, studiata appositamente per gestire e ottimizzare la trazione su superfici innevate o con chiazze di ghiaccio. Rileva automaticamente lo slittamento degli pneumatici e lo corregge in tempo reale, oltre a ridurre al minimo il sottosterzo e offrire sempre la massima aderenza e trazione.

La gamma Jeep è l’ideale per affrontare neve e ghiaccio in tutta tranquillità, con un comfort e ampio spazio interno

D’altro canto, la leggendaria trazione integrale 4WD della gamma Jeep è una garanzia sui terreni innevati o fangosi, abbinata al sistema Hill Descent Control, che permette di padroneggiare rampe e pendenze ghiacciate o innevate grazie a un sistema che limita la velocità e attiva l’impianto frenante, se necessario.

Inoltre, alcune versioni della gamma Jeep, come la Jeep Renegade Trailhawk, la Compass Trailhawk o la Wrangler Rubicon, sono dotate di serie di pneumatici M+S, progettati per affrontare qualsiasi tipo di terreno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Per i più esigenti, la nuova generazione di vetture Jeep permette di affrontare il freddo con il massimo comfort, grazie ai sedili e al volante riscaldati. Nelle versioni elettriche della Jeep Avenger o nelle ibride plug-in 4Xe del resto della gamma, c’è la possibilità di attivare il climatizzatore dallo smartphone per trovare la Jeep alla temperatura perfetta.

La Jeep Avenger, il modello più venduto del marchio nel 2024, è un perfetto esempio di questa filosofia. Con un bagagliaio da 380 litri che lo colloca al top del segmento, include equipaggiamenti come il controllo della trazione Selec Terrain o la protezione della carrozzeria a 360° contro gli urti a bassa velocità. Ma non dimentica gli ostacoli della grande città, con funzioni come i sensori di parcheggio o l’assistente al traffico. La sua vocazione off-road si ritrova anche nelle modanature e negli elementi protettivi che proteggono sia dai piccoli sassi e dagli urti delle strade dissestate, sia dagli urti a bassa velocità.

Questo modello ha appena lanciato una nuova alternativa elettrificata, la versione 4xe, che integra un sistema di trazione integrale che si affianca alla tecnologia di ibridazione leggera e-Hybrid (MHEV) già presente in gamma. Unisce le prestazioni di un motore termico da 136 CV (100 kW) a due motori elettrici da 21 kW ciascuno, capaci di muovere entrambi gli assi e garantire 1900 Nm di coppia disponibile sulle ruote posteriori. Grazie alla tecnologia “power looping”, 4xe garantisce la trazione integrale indipendentemente dallo stato di carica della batteria, regalando un’esperienza di guida fluida e sicura sui terreni più diversi.