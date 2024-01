Jeep Wrangler Rubicon: è lei il miglior fuoristrada adatto alle famiglie

La Jeep Wrangler Rubicon si è aggiudicata il titolo di miglior SUV familiare per il fuoristrada (Best Family SUV for Off-roading) ai prestigiosi What Car? Car of the Year Awards 2024. Questo riconoscimento sottolinea l’eccezionale capacità della Wrangler Rubicon di mantenere intatta la reputazione del marchio nel settore off-road, superando con agilità i suoi concorrenti.

Steve Huntingford, redattore di What Car? Magazine, ha detto: “Mentre alcuni brand perdono il loro pedigree nel tempo, la Wrangler Rubicon dimostra che il fuoristrada rimane al centro di Jeep”.

Jeep Wrangler Rubicon vince ai What Car? Car of the Year Awards 2024

Durante l’ultimo test 4×4 condotto da What Car?, il modello si è dimostrato quasi inarrestabile, affrontando gli ostacoli più difficili con semplicità e surclassando tutti i suoi rivali. È un fuoristrada che può davvero andare quasi ovunque.

La Jeep Wrangler Rubicon rappresenta l’eredità del costruttore americano nel mondo dell’off-road, eccellendo in manovrabilità, articolazione, altezza da terra, trazione e guado. Il veicolo è alimentato da un motore turbo benzina a quattro cilindri in linea da 2 litri, che eroga 275 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima a 3000 g/min. viene fornito con il sistema Start & Stop automatico e una trasmissione automatica a 8 marce.

Oltre alle sue capacità prestazionali, la Wrangler è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), parabrezza in Gorilla Glass e airbag a tendina. Il sistema di infotainment Uconnect assicura viaggi confortevoli e piacevoli, indipendentemente dalla distanza percorsa.

I What Car? Car of the Year Awards, uno dei premi automobilistici più prestigiosi nel Regno Unito, sono noti per le recensioni esperte e il giornalismo automobilistico esemplare di What Car? Magazine. Nel corso dell’anno, gli esperti di What Car? testano centinaia di auto, selezionando i veicoli definitivi in ogni categoria al termine del periodo di 12 mesi.