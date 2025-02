Nuova Jeep Compass: ecco di quanto crescerà in lunghezza

Nuova Jeep Compass è ormai davvero vicina al suo debutto che avverrà nel corso delle prossime settimane. A Melfi è tutto pronto per la sua produzione. Ricordiamo che il SUV sarà realizzato sia in versione elettrica che ibrida grazie alla piattaforma multienergia STLA Medium. Proprio in virtù della presenza di questa piattaforma una delle novità che il modello offrirà rispetto alla sua versione attuale è l’aumento delle dimensioni.

La nuova Jeep Compass cambierà design e guadagnerà qualche cm

La nuova Jeep Compass infatti dovrebbe passare dagli attuali 442 cm ad oltre 450 cm. Ovviamente l’auto dovrebbe guadagnare qualche cm anche in larghezza. Le proporzioni comunque non cambieranno con l’auto che dovrebbe essere vicina nello stile al modello attuale anche se ovviamente adeguata ai nuovi canoni stilistici del brand in maniera da assicurare una maggiore vicinanza estetica con le altre più recenti novità del marchio come Avenger, Wagoneer S etc.

La prossima generazione della Jeep Compass subirà un’evoluzione stilistica significativa, introducendo un design ancora più moderno e dinamico rispetto al modello attuale. Dal bozzetto ufficiale rilasciato dal marchio, emergono dettagli estetici distintivi, come i gruppi ottici anteriori dal design scolpito e incassato, che richiamano l’impostazione stilistica della Jeep Avenger, il SUV più compatto della gamma.

Rispetto alla versione precedente, la nuova Jeep Compass appare decisamente più muscolosa, con linee marcate lungo la fiancata che partono dai fari anteriori e si estendono fino alla coda. Quest’ultima sfoggia fanali dal design orizzontale, un elemento che conferisce un look più moderno e slanciato.

Nonostante queste innovazioni, alcuni dettagli iconici della seconda generazione rimangono riconoscibili. Tra questi, spiccano i passaruota pronunciati, che probabilmente saranno realizzati in plastica grezza, un materiale tipico delle vetture orientate all’off-road. Anche la scalfatura nella parte inferiore delle portiere, posizionata subito sotto il logo del modello, rappresenta un chiaro omaggio alla Compass attuale.

Particolarmente interessante è la conformazione della coda, dove il tetto – che con ogni probabilità sarà disponibile anche in una colorazione a contrasto con la carrozzeria – sembra visivamente separato dal montante C. Quest’ultimo ospiterà un cristallo di dimensioni notevolmente maggiori rispetto alla versione attuale, un accorgimento che contribuirà a rendere più slanciate le proporzioni del posteriore, migliorando l’equilibrio complessivo del design. Ricordiamo che questo è uno dei modelli più attesi insieme alla nuova Jeep Renegade tra quelli che presto faranno capolino nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis.