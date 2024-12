Nuova Jeep Renegade: ecco tutto quello che sappiamo a poche ore dal 2025

Nuova Jeep Renegade è una delle auto che quasi sicuramente faranno parte della gamma della casa automobilistica americana anche dopo che l’attuale modello sarà andato in pensione. Al momento non ci sono notizie certe sulla sua conferma anche se è praticamente certo che la vettura riceverà una erede anche se non è ancora certo al 100 per cento che si chiamerà proprio così.

Per la nuova Jeep Renegade si dovrà aspettare ancora qualche anno

La nuova Jeep Renegade o comunque la sua erede non arriverà prima della fine del 2026 ma qualcuno ipotizza addirittura il 2027. Altra cosa certa è che questa auto non sarà più prodotta in Italia come avviene con la prima generazione che come sappiamo per tanti anni è stata costruita per l’Europa presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme alla sorella Fiat 500X.

Della nuova Jeep Renegade si sa ancora poco. Il CEO di Jeep Antonio Filosa tempo fa aveva detto che una decisione definitiva sull’essenza di questo modello non era stata ancora presa. Infatti si stava decidendo se riportarla sul mercato in versione più economica sfruttando la piattaforma smart car di Stellantis con versioni elettriche molto economiche oppure cambiare target e presentarla su piattaforma STLA Small come un modello più premium e sofisticato. In ambedue i casi l’auto sarà commercializzata in tutto il mondo Stati Uniti compresi.

La nuova Jeep Renegade rispetto al modello attuale crescerà leggermente di dimensioni per differenziarsi ulteriormente dalla Jeep Avenger e rispetto a quest’ultimo modello maggiormente votato alla città dovrebbe avere caratteristiche off road più marcate. I prezzi a seconda se si opterà per la prima soluzione o per la seconda varieranno. Nel primo caso con piattaforma smart car saranno in linea con quelli del modello attuale, nel secondo caso ci troveremo a fare i conti con un modello più costoso in special modo la versione elettrica.

Per quanto riguarda la futura gamma di motori della nuova Jeep Renegade sembra probabile che oltre a varie versioni elettriche ci possa essere spazio anche per qualche versione termica nella fattispecie ibrida. Con questa auto Jeep pensa di avere le carte in regola per poter conquistare nuovi clienti offrendo loro un modello che comunque continuerà ad avere le tipiche caratteristiche di una Jeep sia dal punto di vista del design che da quello delle prestazioni soprattutto per quanto concerne la guida fuori strada.

Vedremo dunque nel corso del 2025 quali altre novità trapeleranno a proposito di questo modello in un anno che si preannuncia ricco di novità per la casa americana che come sappiamo lancerà sul mercato la nuova Jeep Compass, la nuova Jeep Recon e anche il restyling di Jeep Grand Cherokee. Con questi modelli dunque il 2025 sarà sicuramente molto interessante in attesa del lancio della nuova Renegade che rimane in Italia sicuramente il modello più popolare della casa americana di Stellantis.