Dodge e il marketing ingannevole, proseguono i guai legali con alcuni acquirenti del Durango Hellcat

Quando Tim Kuniskis, ex CEO di Dodge, dichiarò con fermezza che la Durango Hellcat sarebbe stata prodotta per un solo anno, molti appassionati di motori considerarono il SUV da 710 cavalli ormai un “pezzo da collezione”. Quella promessa, però, è ora al centro di una battaglia legale che ha attraversato fasi di mediazione senza successo e si sta nuovamente spostando nelle aule di tribunale.

Non si tratta di un problema tecnico o di un difetto di fabbricazione, ma di una questione di fiducia tra il brand e i suoi clienti. Sette acquirenti della Durango Hellcat 2021 hanno intentato una causa contro Dodge nel 2023, accusando il marchio di aver ingannato i consumatori con una strategia di marketing fuorviante.

Secondo loro, la casa automobilistica avrebbe usato il classico trucco della scarsità, spingendo gli acquirenti a credere che l’edizione 2021 fosse un’opportunità irripetibile. Tuttavia, solo due anni dopo, Dodge ha rimesso sul mercato la Durango Hellcat con l’edizione 2023, smentendo di fatto la sua stessa dichiarazione.

Non è difficile capire perché questi clienti si sentano traditi. Le parole di Kuniskis all’epoca furono chiare: “Quando passeremo agli ordini per il modello 2022, la Durango Hellcat non ci sarà più. Hai solo una possibilità”. L’idea di un’edizione limitata aveva reso il SUV ancora più esclusivo e desiderabile, convincendo molti a finalizzare l’acquisto.

Dodge, però, non intende cedere facilmente. L’azienda ha dichiarato che nessuno dei querelanti ha dimostrato di aver acquistato il Durango Hellcat unicamente per la sua rarità e che il marketing del marchio non ha necessariamente influenzato la loro decisione. Inoltre, la casa automobilistica giustifica la riattivazione della produzione nel 2023 con un motivo tecnico: l’azienda è riuscita a rispettare gli standard sulle emissioni che inizialmente pensava fossero fuori portata. Di conseguenza, ha colto l’opportunità di riportare il modello in produzione.

Dopo un tentativo fallito di risolvere la questione tramite mediazione, la disputa è ora tornata davanti ai giudici. Nel frattempo, secondo il sito ufficiale del marchio, Dodge offre attualmente ben tre varianti della Durango Hellcat per il 2025.