Dodge Challenger piomba su una Porsche 911 GT3 RS in un track day ad Assen | Video

Brutto incidente per una Porsche 911 GT3 RS (serie 992), durante il SupercarMadness, un track day andato in scena negli scorsi giorni sul circuito di Assen, nei Paesi Bassi. Il conducente dell’iconica auto sportiva ha perso il controllo del mezzo, sull’asfalto allagato da un violento nubifragio, finendo contro le barriere di protezione. A complicare il quadro ci ha pensato una Dodge Challenger, anch’essa vittima dell’aquaplaning, che è piombata sulla sportiva tedesca, “schiacciandola” contro il muro.

Il forte impatto, per fortuna senza feriti gravi, ha interrotto una giornata pensata per regalare grandi dosi di adrenalina, nel segno della gioia. Un video, pubblicato su YouTube da Carspotter Jeroen, mostra i drammatici momenti. Come se non bastasse, anche un’altra Porsche dello stesso tipo ha perso aderenza, finendo poco dopo fuori dal manto bituminoso, per fortuna in modo più soft.

È andata molto peggio alla “sorella”, colpita dalla Dodge Challenger. Il peso della muscle car statunitense, oltretutto amplificato dal movimento, ha aggiunto molti danni a quelli che il pilota della Porsche 911 GT3 RS aveva cagionato, in proprio, al suo prezioso esemplare.

L’episodio, nella triste matrice, mostra ancora una volta come guidare in pista sia pericoloso, soprattutto sul bagnato, peggio ancora se non si hanno pneumatici adatti. I protagonisti del crash ne hanno avuto conferma empirica, nonostante la straordinaria efficienza dinamica delle 2 tedesche. Le leggi della fisica, del resto, non possono essere superate, neppure dalle realizzazioni umane più accurate.

Purtroppo, nonostante la pioggia forte e incessante, molti “piloti” si sono riversati in pista per il track day di Assen. Alcuni hanno usato maggiori accortezze di guida; altri, come quelli della Dodge Challenger e delle Porsche 911 di cui abbiamo parlato, si sono lasciati andare come se non ci fosse un domani. Facile intuire a chi è andata peggio. Penso che adesso i protagonisti della spiacevole giornata abbiano imparato la lezione. Sono certo che la prossima volta saranno più prudenti, riflettendo di più sui danni che possono derivare da certe condotte, in primis sulla salute personale e…poi sul portafogli. A voi il video.

Fonte | Carscoops