Dodge Durango: alcuni clienti fanno causa a Stellantis per averlo riportato sul mercato

Lo scorso agosto, Dodge ha sorpreso tutti riportando sul mercato Dodge Durango Hellcat da 710 cavalli. La casa automobilistica aveva inizialmente affermato che il veicolo sarebbe stato venduto solo nel 2021, dopo una produzione di circa 3.000 unità. Il ritorno del veicolo non è stato ben accolto da un proprietario, Stacy Phillips, perché il SUV non era più così esclusivo come pensava che sarebbe stato. Ciò gli è bastato per prendere in considerazione un’azione legale collettiva per se stesso e per altri proprietari. Solo pochi giorni fa, Phillips e altri hanno intentato causa. Stellantis è stata citata in giudizio per aver realizzato troppi Durango Hellcat.

Stellantis è stata citata in giudizio per aver realizzato troppi Dodge Durango Hellcat

Le affermazioni di Phillips non sono prive di fondamento. Come abbiamo riportato in precedenza, il CEO della casa automobilistica Tim Kuniskis è stato citato in un comunicato stampa dicendo: “Il Durango Hellcat 2021 è solo un anno modello, assicurando che sarà un SUV dalle prestazioni molto speciali e ricercate per gli anni a venire. ” Allo stesso modo, all’evento di lancio del veicolo, il dirigente aveva dichiarato “L‘Hellcat Durango sarà venduto per un solo anno” e “Vi sarà la possibilità di acquistarne solo uno”.

La causa punta proprio su questo. Afferma che Dodge Durango Hellcat è stato pubblicizzato come “un veicolo in edizione limitata per un solo anno” e che “In tal modo, gli imputati hanno cercato di capitalizzare la commercializzazione del veicolo come un’opportunità unica, irripetibile ed esclusiva per gli appassionati di veicoli di grandi dimensioni.” Continua affermando che questa esclusività e questa campagna pubblicitaria sono state utilizzate per aumentare le vendite del veicolo e che poiché non è più esclusivo, i proprietari hanno diritto a un risarcimento.

Dodge Durango

La causa afferma che le azioni di Dodge costituiscono “un classico schema di esca e scambio“. A sostegno di tale affermazione, cita le leggi sulla protezione dei consumatori in diversi stati, tra cui New York, Texas e Virginia, dove vivono i querelanti. Il numero esatto di proprietari rappresentati dal caso non è chiaro. La causa non indica una cifra esatta. Stellantis per il momento preferisce non commentare.