La Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak di Kevin Hart verso un prezzo record

Fra le celebrità che hanno acquistato una Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak c’è Kevin Hart. L’attore, comico e produttore cinematografico statunitense ha un debole per le auto potenti. Nel suo garage trovano spazio diverse supercar, Ferrari comprese. Non mancano neppure le auto classiche e i SUV, ma l’interesse maggiore è per le vetture ad alto indice prestazionale. Le ottime disponibilità economiche gli hanno permesso di coronare molti sogni a quattro ruote. Beato lui, almeno su questo fronte.

Oggi ci occupiamo della sua ex Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak, personalizzata su misura per lui. Unica nel suo genere, l’auto in esame appartiene ad una serie limitata di 40 esemplari, destinati a clienti VIP del marchio americano. Kevin Hart è stato uno dei fortunati a ricevere l’invito all’acquisto, messo immediatamente a segno. L’attuale proprietario, che l’ha presa da lui, potrebbe ora guadagnarci un mucchio di soldi. Il veicolo è stato messo in vendita sul canale on line di Bring A Trailer e potrebbe frantumare il valore della spesa iniziale, spingendo il prezzo di collocazione a livelli record.

A rendere più speciale il mezzo, oltre al nome riportato sul libretto, concorre la tinta Cream Sickle con cui è stata verniciata la carrozzeria. Nessun altro esemplare ha una veste cromatica come la sua, che è fra le più belle, se non la più bella, almeno secondo i miei gusti. Per l’acquisto iniziale, il divo statunitense aveva speso poco più di 160 mila dollari. Ora il valore è salito alle stelle.

Come ci ricordano i colleghi di carscoops, all’inizio dell’anno una rara Dodge Challenger Demon 170 Jailbreak è passata di mano alla stratosferica cifra di 450 mila dollari. L’auto di Kevin Hart potrebbe fare ancora meglio. Le offerte, nell’asta scelta per la vendita, hanno già superato i 400 mila dollari e ci sono ancora parecchie ore davanti, per ulteriori rilanci.

Lecito chiedersi le ragioni di cifre così esuberanti. A giustificarle, in tutto o in parte, provvedono la produzione in serie limitata e il fatto che questa sia destinata a rimanere per sempre la versione più preziosa e vulcanica della nota muscle car (ormai fuori produzione). Come dicevamo, soltanto 40 esemplari hanno preso forma, offerti su invito a una ristretta cerchia di clienti VIP.

Quello in esame fu originariamente consegnato all’attore Kevin Hart, che porta i mezzi a quattro ruote nel cuore. Grande il suo affetto per le sportive muscolari della scuola a stelle e strisce. Dodge ha offerto 40 diverse opzioni di colore per le 40 auto ed ha costruito un solo esemplare per ciascuna tinta. La vettura di Hart è verniciata in Cream Sickle.

L’attuale venditore è il secondo proprietario del mezzo, che in totale ha percorso solo 24 miglia. La bassissima strada passata sotto le sue ruote è un’altra freccia al suo arco, nella prospettiva collezionistica. Segnerà il nuovo record della specie? Presto lo scopriremo. Doveroso, a questo punto, fare un breve ripasso delle caratteristiche della Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak.

Questa vettura è spinta da un motore endotermico V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 1.025 cavalli di potenza massima e 1.200 Nm di coppia con alimentazione ad E85. Ogni esemplare della specie è stato consegnato con una placca personalizzata, dove è riportato il colore scelto e il nome del cliente. Un doveroso sigillo, a testimonianza della sua esclusività.

Foto Bring A Trailer

Fonte | Carscoops