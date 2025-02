Prologo FIA WEC: due preziosi giorni di test per il Team Peugeot TotalEnergies

Il Prologo ufficiale per il campionato FIA WEC 2025 ha previsto circa quattordici ore di corsa sui 5,418 km del Losail International Circuit, divisi in due sessioni diurne e due notturne. A questo Prologo hanno partecipato trentasei auto, tra cui diciotto prototipi Hypercar. Tra queste anche il team Peugeot TotalEnergies.

I sei piloti del Team Peugeot TotalEnergies hanno percorso complessivamente 3586 chilometri in condizioni variabili

Al volante della Peugeot 9X8, i sei piloti del Team Peugeot TotalEnergies hanno percorso complessivamente 3586 chilometri in condizioni variabili, il che ha consentito loro di lavorare su configurazioni prototipo e strategie di pneumatici prima della gara. Jean-Eric Vergne (#93) e Stoffel Vandoorne (#94) hanno completato ciascuno due stint consecutivi.

“Abbiamo fatto doppi stint con le gomme medie e dure”, conferma Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport. ” Abbiamo visto che le condizioni della pista cambiavano molto e ci aspettiamo che le temperature siano ancora più fresche per la gara “. Nonostante le numerose bandiere rosse e le Full Course Yellow causate da vari incidenti in pista, Mikkel Jensen, Paul di Resta, Malthe Jakobsen e Loïc Duval sono riusciti a completare numerosi giri per seguire il programma di test previsto per questo Prologo.

“Queste quattro sessioni hanno davvero messo alla prova gli equipaggi e le auto con molto tempo in pista”, riassume Olivier Jansonnie. ” Ora abbiamo tre giorni per analizzare i dati raccolti da ogni auto, confrontare le informazioni, valutare i risultati tecnici e preparare le due PEUGEOT 9X8 per le prove libere di mercoledì “. La gara del Qatar, lunga 1812 km (circa 10 ore di gara), partirà venerdì 28 febbraio alle 14:00 ora locale (12:00 ora francese).

Stoffel Vandoorne (PEUGEOT 9X8 #94): “Rispetto allo scorso anno, la sensazione è un po’ diversa su questo circuito con la 9X8 2024 evolution. Abbiamo avuto un buon prologo e abbiamo lavorato bene sul pacchetto auto/gomme per preparare la gara “, ha detto il pilota belga.

Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94): ” Abbiamo fatto buoni progressi rispetto ai test di gennaio. Abbiamo testato molte cose in condizioni diverse e penso che abbiamo sicuramente fatto un passo avanti rispetto al 2024.”

Jean-Eric Vergne (PEUGEOT 9X8 #93): ” La macchina sta andando abbastanza bene. Siamo a metà griglia, ma possiamo ancora migliorare la macchina per la prossima settimana. Potrebbe essere un buon weekend di gara per noi.”

Paul di Resta (PEUGEOT 9X8 #93):” È fantastico essere di nuovo in Qatar, un circuito che mi piace. Abbiamo seguito il programma che avevamo pianificato per il Prologo. La competizione sarà intensa, come sempre nel WEC, e sappiamo che dovremo essere costanti in gara .”